國人今年赴中失蹤、遭拘禁達133件 陸委會：比去年多逾2倍

陸委會主委邱垂正今日接受廣播節目訪問時表示，今年以來，向陸委會、海基會報案失蹤行方不明，被拘留、被盤查，或被中國法律限制人身自由的，已經高達133件，去年才55件，今年是去年2倍之多，希望兩岸能夠就旅遊安全有些溝通。（翻攝直播）

陸委會主委邱垂正今日接受廣播節目訪問時表示，今年以來，向陸委會、海基會報案失蹤行方不明，被拘留、被盤查，或被中國法律限制人身自由的，已經高達133件，去年才55件，今年是去年2倍之多，希望兩岸能夠就旅遊安全有些溝通。

對於兩岸何時能夠開放中國觀光客來台灣本島自由行及團體旅遊？邱垂正指出，恢復中客來台觀光，恢復兩岸旅遊交流一直是我們的政策，也都沒有改變。

請繼續往下閱讀...

邱垂正提及，呼籲中國要回到觀光小兩會的溝通，因為兩岸旅遊已經5年沒有正常展開，有相當多業務要重新對接，建議由台灣的台旅會和中國海旅會先就旅遊安全、旅遊品質、旅遊穩定性、旅遊公平性等4項進行溝通，以利後續政策能夠執行。

旅遊安全部分，邱垂正說，我方最在意的是國人赴中國旅遊的人身安全，今年以來，向陸委會、海基會報案行方不明、被拘留、被盤查，或被中國法律限制人身自由的，已經高達133件，去年才55件，今年已經是去年2倍之多，所以希望對於旅遊安全能夠有些溝通。

邱垂正進一步說，旅遊品質的部分，過去中客團來台旅遊有低價團、零團費，甚至變成採購團，形成各種觀光亂象，對中國民眾的旅遊權益毫無保障，同樣我們也希望台灣旅客也能受到保障，如果遇到旅遊事故，兩岸之間也要建立機制。

邱垂正談及，這133件可分成3種樣態，第1種是「失蹤」，即當事人行方不明的，家屬會來告訴我們，我方也會詢問中國大陸。第2種是被盤查、被拘留的。第3種是遭中共限制人身自由，特別是跟「刑法」有關的（指一貫道道親被捕）。

邱垂正強調，這些案例每個月都是20件以上在增加，所以國人赴中安全一直是亮紅燈的，這也是旅遊警示燈號去年以來都維持橙色，呼籲國人赴中須謹慎評估，務必登錄動態系統。

他也表示，旅遊穩定性是指「不能說斷就斷」，例如2019年7月31日下午1點，中共突然宣布8月1日起暫停中客來台觀光，讓台灣的旅遊業者血本無歸、哭訴無門，這些都讓旅遊業受到非常大的衝擊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法