跟監半年至少要125萬！ 林楚茵：「昌的狗仔團」錢從哪裡來？

民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔跟拍」爭議，不僅綠營政治人物，藍白恐怕也都被黃國昌的人跟監過。對此，民進黨立委林楚茵表示，以謝幸恩偷拍租用楚茵家停車位為例，半年就要125萬以上，「昌的狗仔團」錢從哪裡來？錢是不是來自中國？請黃國昌出來說清楚。

林楚茵在臉書PO文表示，今天換上數學課！「昌的狗仔團」錢從哪裡來？狗仔不是一個人、不是一天，而是長期、組織化的跟監，一個狗仔團要花多少錢？以謝幸恩偷拍租用楚茵家停車位為例，半年就要125萬以上，謝幸恩的記者薪水能支付？她說幫朋友租車位，這位朋友是「黃國昌」？

林楚茵分析，養狗仔很花錢，細算謝幸恩從112年9月～113年3月承租6個月車位共「3萬」，租車位給「R」開頭租賃車牌，而且分成早晚各一輛，至少兩輛，一般行情小車租金約2萬/月，中大型車3萬/月，半年車輛花費至少20萬起跳，還有狗仔人力至少2人一組，24小時跟監至少需要2組執勤，半年整組成本約80萬～100萬。

林楚茵指出，上面️只是楚茵+潘孟安剛好同一棟，但不只是楚茵，黃國昌的狗仔隊還跟拍一堆藍綠白，甚至無黨籍政治人物，這是「大規模、大成本」的非法跟監，不是光靠「直播抖內」能養得起的！

林楚茵直言，黃國昌養狗仔，進行政治跟監，這龐大經費從哪裡來？背後金主是誰？錢是不是來自中國？請黃國昌出來說清楚。

