為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    從剴剴案到花蓮救災 粉專怒轟鍾沛君冷血

    2025/10/02 10:18 即時新聞／綜合報導
    「柯粉的超譯天地」直指，別忘了，鍾沛君的惡蹟不只是「災民志工沒餓死就好」；她在剴剴案時，為了護航蔣萬安，故意挺著大肚子不進議場，就是要讓蔣萬安不必針對愷愷案專案報告，不必被究責。「一條小生命被惡褓姆虐死，在鍾沛君眼中，比不上蔣萬安的政治前途。這種人，你需要留什麼道德同情給她？」。（資料照）

    「柯粉的超譯天地」直指，別忘了，鍾沛君的惡蹟不只是「災民志工沒餓死就好」；她在剴剴案時，為了護航蔣萬安，故意挺著大肚子不進議場，就是要讓蔣萬安不必針對愷愷案專案報告，不必被究責。「一條小生命被惡褓姆虐死，在鍾沛君眼中，比不上蔣萬安的政治前途。這種人，你需要留什麼道德同情給她？」。（資料照）

    花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流造成重大死傷，有人質疑「一堆便當放到臭掉」卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君近日上政論節目卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」此番言論引外界譁然，對此臉書粉專「柯粉的超譯天地」直指，鍾沛君的惡蹟不只是「災民志工沒餓死就好，在愷愷案時，為了護航蔣萬安，故意挺著大肚子不進議場，就是要讓蔣萬安不必針對愷愷案專案報告，不必被究責」。

    臉書粉專「柯粉的超譯天地」表示，在全世界COVID疫情嚴峻時，台灣在防疫上已經表現非常好，所以創造了現在的經濟榮景。結果朱學恒跑去送當時為疫情盡心盡力的陳時中喪禮花籃，就為了他的政治流量目的，不斷製造仇恨來譁眾取寵。

    在花蓮發生水患的這時，台灣人發揮共濟精神，大量的愛心資源湧入災區。有人組了一個義煮團到現場提供熱食，但花蓮縣府前幾天卻阻擋義煮團發送便當。搞到有便當因此放到臭酸，還有當地鄰長因為調不到熱便當給老人家吃，最後急得在鏡頭前哭出來。

    明明是超扯的事，但國民黨議員鍾沛君為了護航傅崐萁夫妻，冷血地在電視節目上說，就算有便當放到臭酸，「但有災民志工因為沒吃到便當而餓死嗎？」

    臉書粉專「柯粉的超譯天地」提及，少在那邊拿鍾沛君被朱學恒怎樣怎樣來情勒，說不該再提那件事，但你們自己看看鍾沛君現在做的講的，跟朱學恒過去做的講的，有什麼不同？「道德和愛心，應該留給有基本人性的人不需要浪費在朱學恒，以及人品德性跟朱學恒一樣的鍾沛君身上」。

    「柯粉的超譯天地」直指，別忘了，鍾沛君的惡蹟不只是「災民志工沒餓死就好」；她在愷愷（剴剴）案時，為了護航蔣萬安，故意挺著大肚子不進議場，就是要讓蔣萬安不必針對愷愷（剴剴）案專案報告，不必被究責。「一條小生命被惡褓姆虐死，在鍾沛君眼中，比不上蔣萬安的政治前途。這種人，你需要留什麼道德同情給她？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播