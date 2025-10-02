從剴剴案到花蓮救災 粉專怒轟鍾沛君冷血

「柯粉的超譯天地」直指，別忘了，鍾沛君的惡蹟不只是「災民志工沒餓死就好」；她在剴剴案時，為了護航蔣萬安，故意挺著大肚子不進議場，就是要讓蔣萬安不必針對愷愷案專案報告，不必被究責。「一條小生命被惡褓姆虐死，在鍾沛君眼中，比不上蔣萬安的政治前途。這種人，你需要留什麼道德同情給她？」。（資料照）

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流造成重大死傷，有人質疑「一堆便當放到臭掉」卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君近日上政論節目卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」此番言論引外界譁然，對此臉書粉專「柯粉的超譯天地」直指，鍾沛君的惡蹟不只是「災民志工沒餓死就好，在愷愷案時，為了護航蔣萬安，故意挺著大肚子不進議場，就是要讓蔣萬安不必針對愷愷案專案報告，不必被究責」。

臉書粉專「柯粉的超譯天地」表示，在全世界COVID疫情嚴峻時，台灣在防疫上已經表現非常好，所以創造了現在的經濟榮景。結果朱學恒跑去送當時為疫情盡心盡力的陳時中喪禮花籃，就為了他的政治流量目的，不斷製造仇恨來譁眾取寵。

在花蓮發生水患的這時，台灣人發揮共濟精神，大量的愛心資源湧入災區。有人組了一個義煮團到現場提供熱食，但花蓮縣府前幾天卻阻擋義煮團發送便當。搞到有便當因此放到臭酸，還有當地鄰長因為調不到熱便當給老人家吃，最後急得在鏡頭前哭出來。

明明是超扯的事，但國民黨議員鍾沛君為了護航傅崐萁夫妻，冷血地在電視節目上說，就算有便當放到臭酸，「但有災民志工因為沒吃到便當而餓死嗎？」

臉書粉專「柯粉的超譯天地」提及，少在那邊拿鍾沛君被朱學恒怎樣怎樣來情勒，說不該再提那件事，但你們自己看看鍾沛君現在做的講的，跟朱學恒過去做的講的，有什麼不同？「道德和愛心，應該留給有基本人性的人不需要浪費在朱學恒，以及人品德性跟朱學恒一樣的鍾沛君身上」。

「柯粉的超譯天地」直指，別忘了，鍾沛君的惡蹟不只是「災民志工沒餓死就好」；她在愷愷（剴剴）案時，為了護航蔣萬安，故意挺著大肚子不進議場，就是要讓蔣萬安不必針對愷愷（剴剴）案專案報告，不必被究責。「一條小生命被惡褓姆虐死，在鍾沛君眼中，比不上蔣萬安的政治前途。這種人，你需要留什麼道德同情給她？」

