綁樁？竹市府明年首編里長電動機車補助及每年12萬里政事務費

新竹市府宣布明年首編里長電動機車補助及每年12萬里政事務費，外界質疑是為明年選舉綁樁之用。圖為電動機車騎乘示意圖。（記者洪美秀攝）

選舉綁樁大利多來了！新竹市府受惠明年財劃法修正後增加來自中央統籌分配款約214億元，市府9月底剛完成明年度總預算編列，市議會包括民進黨及時代力量黨團都提出各項預算建議，其中民進黨團主張應編列里長的里政事務費，新竹市府今天也宣布里長大利多，明年度首編購置里長電動機車及每年每里12萬的里基層建設費預算，被質疑是為了明年縣市長及基層民代選舉，市府編此預算是政策性買票及選舉綁樁釋出的大利多，一般市民無法受惠。

市府今天發布新聞稿稱，明年度首次編列預算購置里長公務電動機車以及各里每年12萬元基層建設費，讓里長運用於里內環境清潔、修剪路樹、除草、清溝及其他緊急災害防救等工作，期強化基層服務能量。

竹市共有122個里，有里長對此大利多政策表示肯定，認為里長很辛苦，常騎車在里內到處奔波，都是自掏腰包，有市府補助的機車及事務費，可以做更多事了。

但也有里長說，市府此舉根本是為明年選舉對現任里長的綁樁之用，認為應該直接將里政事務費用來照顧里民，而不是里長，否則恐讓其他真正願意服務的里民，難以跟現任里長競爭，非里民之福。更可能造成里內的派系或政黨傾向越來越明顯，質疑市府是為明年選舉才編此預算，不是真正想照顧里民。

