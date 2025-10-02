為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綁樁？竹市府明年首編里長電動機車補助及每年12萬里政事務費

    2025/10/02 10:02 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府宣布明年首編里長電動機車補助及每年12萬里政事務費，外界質疑是為明年選舉綁樁之用。圖為電動機車騎乘示意圖。（記者洪美秀攝）

    新竹市府宣布明年首編里長電動機車補助及每年12萬里政事務費，外界質疑是為明年選舉綁樁之用。圖為電動機車騎乘示意圖。（記者洪美秀攝）

    選舉綁樁大利多來了！新竹市府受惠明年財劃法修正後增加來自中央統籌分配款約214億元，市府9月底剛完成明年度總預算編列，市議會包括民進黨及時代力量黨團都提出各項預算建議，其中民進黨團主張應編列里長的里政事務費，新竹市府今天也宣布里長大利多，明年度首編購置里長電動機車及每年每里12萬的里基層建設費預算，被質疑是為了明年縣市長及基層民代選舉，市府編此預算是政策性買票及選舉綁樁釋出的大利多，一般市民無法受惠。

    市府今天發布新聞稿稱，明年度首次編列預算購置里長公務電動機車以及各里每年12萬元基層建設費，讓里長運用於里內環境清潔、修剪路樹、除草、清溝及其他緊急災害防救等工作，期強化基層服務能量。

    竹市共有122個里，有里長對此大利多政策表示肯定，認為里長很辛苦，常騎車在里內到處奔波，都是自掏腰包，有市府補助的機車及事務費，可以做更多事了。

    但也有里長說，市府此舉根本是為明年選舉對現任里長的綁樁之用，認為應該直接將里政事務費用來照顧里民，而不是里長，否則恐讓其他真正願意服務的里民，難以跟現任里長競爭，非里民之福。更可能造成里內的派系或政黨傾向越來越明顯，質疑市府是為明年選舉才編此預算，不是真正想照顧里民。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播