吳子嘉稱柯文哲輕判恐衝擊總統大位 葉耀元打臉：只會晃點未足夠社會化選民

吳子嘉日前在網路直播節目《董事長開講》中表示，柯文哲若獲輕判，將可能以自己的政治路線參選總統，不會考慮擔任國民黨總統候選人的副手。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，民眾黨現在的支持率接近15%，就算柯文哲「悲劇英雄」的形象奏效，但大概也不可能讓他的支持率飆到超過國民黨跟民進黨候選人吧！

葉耀元在臉書PO文表示，他認真覺得，台灣這些公眾人物講話的時候，真的要思考一下你講的話到底有沒有本。你有想過一個被判刑的人跑去選總統然後還選上的嗎？民眾黨現在的支持率接近15%，就算柯文哲「悲劇英雄」的形象奏效，但大概也不可能讓他的支持率飆到超過國民黨跟民進黨候選人吧！

葉耀元指出，民眾黨的支持者是年輕的選民構成的，這跟傳統民進黨跟國民黨的票倉（中年選民跟老年選民）相比，數字是少的很多。難道柯文哲可以吸收到40歲以上的票倉，拼過國民黨跟民進黨嗎？

葉耀元續指，柯文哲作秀的風格以及他總總的發言跟直播，充其量就是一個噱頭而已。他講的話並沒有太多的內容，而且只是用帶風向的方式把問題點出來，但根本提不出解決問題的方法。這種做法只會晃點到相信藍綠惡鬥以及年輕還沒有足夠社會化經營的選民，但其他人是不會上當的。

葉耀元直言，會作秀可以考慮去當藝人，台灣不需要一個會只會作秀的總統。而且這些人是不是覺得黃國昌快要被搞掉了，所以直接在分析中忽視了民眾黨「現在」的黨主席啊？講話要負責任，謝謝。

