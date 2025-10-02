都是狗仔？柯文哲PO照「真的被跟了」 黃國昌喊「早就在跟他了」

黃國昌臉書貼文。（圖擷取自臉書）

民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔跟拍」爭議，不僅綠營政治人物，藍白恐怕也都被黃國昌的人跟監過，其中前民眾黨主席柯文哲曾進出88會館、柯文哲涉案冷錢包、保險箱等爆料都疑為黃國昌的「作品」，引發網友熱議。黃國昌今日稍早PO出陪同柯文哲開庭的同框照，並在貼文中表示「早就在跟他了」，而柯文哲臉書小編也在不久後在臉書PO出黃國昌走在柯文哲身旁不同角度的照片，並表示「偶居然真的被跟了」，引發網友熱議。

黃國昌在臉書PO出1張照片，照片中黃國昌緊跟柯文哲，黃國昌在貼文中表示「早就在跟他了，柯文哲」，差不多時間柯文哲臉書粉絲專頁帳號PO出1張照片，可以看到照片中柯文哲面帶微笑往前走，黃國昌則緊跟其後，柯文哲小編隨後在貼文中表示「偶居然真的被跟了」，並標註黃國昌帳號。

請繼續往下閱讀...

網友看到貼文後紛紛湧入留言，「兩顆太陽的畫面太美」、「一大早的就互相告白放閃喔」，也有人說：「主席，如果需要求救請眨眼」、「發文的人想淡化掉阿北被跟拍的事情，表示他是黃國昌派的。阿北啊，看清楚啊」、「可愛的阿伯，您在公開告狀齁？」

柯文哲臉書貼文。（圖擷取自臉書）

北院今開庭審理京華城案，陷「養狗仔跟拍」爭議的黃國昌（左）陪同柯文哲（右）步入法院。（記者王藝菘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法