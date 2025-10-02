反擊失言爭議 陳柏惟酸：製造衝突博聲量掩護傅崐萁

前立委陳柏惟今日回應，「鍾沛君議員與楊發言人因為深感對災區毫無貢獻，對國防部也全無了解，又覺得當天我說的太好，礙於立場關係不便讚揚，只好用責難取代欽佩，發表爭議言論跟製造衝突畫面博取聲量」。（資料照）

花蓮馬太鞍溪溢流造成嚴重傷亡，國軍也投入救災，前立委陳柏惟上政論節目提及如果挖到民眾私房錢，後續會沒辦法咎責，一番言論引發國民黨發言人楊智伃怒轟「失言羞辱國軍！」，對此，前立委陳柏惟今日回應，「鍾沛君議員與楊發言人因為深感對災區毫無貢獻，對國防部也全無了解，又覺得當天我說的太好，礙於立場關係不便讚揚，只好用責難取代欽佩，發表爭議言論跟製造衝突畫面博取聲量」。

國民黨發言人楊智伃昨晚在臉書發文聲援鍾沛君，「陳柏惟失言羞辱國軍！鍾沛君就事論事，綠營大啃人血饅頭斷章取義！」

前立委陳柏惟今日臉書粉專發文表示，花蓮水災，從情報蒐集、裝備調度、物資支援、協助傳播現場正確資訊乃至爬梳歷史我們都全力以赴，重建之路漫長，希望做一點是一點。

陳柏惟說，「鍾沛君議員與楊發言人因為深感對災區毫無貢獻，對國防部也全無了解，又覺得當天我說的太好，礙於立場關係不便讚揚，只好用責難取代欽佩，發表爭議言論跟製造衝突畫面博取聲量，讓正確的救災資訊能夠進入藍營的同溫層以掩蓋自己必須護航傅崐萁的慚愧，如楊發言人把逐字稿打出來傳播給大家特別明顯，用心良苦，使人感動」。

陳柏惟指出，至於留言中一些替代役、沒當兵、沒救災的惡意留言更凸顯了他們的訊息來源有明顯的造謠與網軍的活動，他們說想要跟我道歉，「但其實我並不怪他們，希望他們能把心力放在重建花蓮就好，或許下次可以準備些建議跟內容我們才有辦法討論而不是只是做效果，謝謝」。

