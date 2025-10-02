舔共藝人發文祝「祖國」生日快樂 邱垂正批：應避免淪為統戰工具

中共十一國慶，中共官媒《人民日報》、《央視》發文祝賀「祖國」生日快樂，並要民眾一起轉發。台灣藝人陳志朋、伊能靜、吳奇隆、歐陽娣娣等群起轉發祝賀。（圖擷取自微博）

中共十一國慶，中共官媒《人民日報》、《央視》發文祝賀「祖國」生日快樂，台灣多名藝人再度協同轉發，發文稱「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」。陸委會主委邱垂正今日接受廣播節目訪問表示，要珍惜台灣自由民主的生活方式，避免淪為中共對台統戰的工具，傷害自己的故鄉和支持者。

邱垂正指出，自由民主生活的方式是尊重每個人對於文化、族群的認同，有藝人要去中國大陸發展，我們也都尊重，但是捍衛國家主權和自由民主也是台灣的共識，以及核心利益之所在。

邱垂正批評，中國的藝文影視環境，經常受到特定意識形態介入，創作環境相當不自由，收到很多的監管。每次到特定時刻，都有藝人做政治表態，中方聲稱這是藝人自發行為，不過經過我方調查，很多藝人其實不曉得，而是北京的經紀公司所為。

邱垂正談及，台灣的經紀公司會說，他們也是被逼迫的，藝人本身也不清楚，但我們都有告知這些行為對國人同胞情感傷害很大。

邱垂正強調，雖然我們尊重你對文化、族群的認同及表態，以及對中國的唱頌，這屬於言論層次，政府沒有用法規處罰，但我們對此是表示遺憾。我們只針對是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「呼應中共軍演用武統方式侵略台灣」等情形，如果逾越這兩條紅線就會依法查辦。

「你就算要政治表態，也不要逾越這兩條紅線！」邱也說，處罰不是我們目的，行政查處是要讓藝人面對中共的政治脅迫能夠說不，幫助藝人有更自由空間。中國逼迫藝人、台商表態進行統戰操作，是讓兩岸漸行漸遠的原因，國人都非常反感也不認同。

邱垂正呼籲，藝人要珍惜台灣自由民主的生活方式，避免淪為中共對台統戰的工具，傷害自己的故鄉和支持者，如果你在中國謀生不易，可以考慮回到台灣，說不定會有更好發展。

陸委會主委邱垂正。（資料照）

