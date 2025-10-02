縣長「慈悲化災」？ 張育萌：花蓮政教關係複雜、補助長期違規

花蓮縣長徐榛蔚主持頭七法會，哭到眼睛鼻子腫，但被家屬表達不滿。（資料照）

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流遭受重創，近日舉辦頭七法會時，花蓮縣長徐榛蔚被質疑一到現場沒先慰問家屬就擺拍，在儀式過程中還有宗教代表「消費小林村」，稱傅崐萁夫妻慈悲才大事化小，引發外界抨擊。台灣青年世代共好協會理事長張育萌也發文批評，在徐榛蔚執政之下，中華玄門總會幾乎包辦花蓮縣府重大災難或祈福法會，他質疑政教關係盤根錯節，且長期違反補助要點，甚至縣府還沒收到前一年過期的核銷，隔年又再繼續補助。

張育萌在臉書發文指出，災民頭七都能被弄成徐榛蔚的「功德秀」——「慈悲縣長」徐榛蔚，為此他批評「你敢不敢站出來講清楚，自己跟玄門的關係到底多緊密？」

張育萌質疑，馬太鞍堰塞湖事件頭七，法會上遞疏文的人當眾鬼扯說「這次花蓮災後，因為有傅崐萁委員的願力和功德，事情才能大事化小事；假如像當年小林村，後果就不堪設想，所以這都是縣長慈悲。」徐榛蔚急忙說「沒有、沒有、沒有」，隨行人員也立刻把疏文收走。

張育萌直言，「這畫面不是插曲，是整個花蓮錯綜複雜政教關係的縮影」。他也砲轟徐榛蔚，「你不會不知道玄門是什麼團體吧？裝得好像第一次見面，還擺拍流下鱷魚的眼淚」。

張育萌表示，「最噁心的是，中華玄門總會就是從小林村八八水災開始辦功德法會的」。他也透露，在徐榛蔚執政之下，「中華玄門總會・谷關大道院」，幾乎包辦花蓮縣府重大災難或祈福法會。

包含2024年4月9日，「0403地震頭七功德法會」，當時花蓮縣府、徐榛蔚、傅崐萁也同場。2024年7月8日，「百日追思功德法會」花蓮縣府再次邀請玄門主持。2025年3月20日，大花蓮祈安錫福法會開香大典，同樣由玄門總會承辦，縣府官員也一字排開。

張育萌質疑，玄門體系長年在花蓮災難、法會裡「扮演角色」，徐榛蔚、傅崐萁站在香案旁，收割政治紅利。他也直言，「花蓮縣府在徐榛蔚掌權之下，一直跟宗教團體建立盤根錯節的關係」。

張育萌指出，從2020年到2022年，花蓮縣府設定補助要點寫「同一團體每年補助1次、單次不超過2萬元、不高於實支8成」。結果，徐榛蔚縣府長期違反自己訂的補助要點，審核機制形同虛設——高達9成以上案件通通違規。平均每件補助金額逐年飆升，2020年39.4萬、隔年40.3萬，直到2022年高達51.4萬。

張育萌也質疑，有宮廟申請302萬，主管註記「請補助150萬即可」，長官竟然就真的直接批示，補助了150萬。他也批評，「花蓮縣府補助五花八門，超過自定上限的宗教活動，例如辦宮慶法會補助95萬、100萬辦禮斗法會，離譜的是，直接伸手就給350萬辦『五龍護國除瘟消災科儀祈安文化節』」。

張育萌說明，原本規定活動結束一個月內要核銷，但規定形同具文，3年57件補助裡面，有20件都超期核銷，光是2022年的補助案件，就有68%在活動結束後遲遲不核銷。

張育萌也批評，最扯的是，縣府都還沒收到協會前一年過期的核銷，隔年又再繼續補助，甚至先預撥半數款項，導致兩年都逾期無法核銷，審計室最後只好減列保留款。

張育萌強調，「這不是我亂講的，這通通是監察院直接糾正花蓮縣府的調查內容」。並指「這些拿花蓮縣府補助的宗教活動，早就不是單純的信仰支持，而是縣府和特定宗教團體之間建立的共生管道」、「3年連續違規、金額動輒數百萬、核銷亂象、重複補助——歡迎來到徐榛蔚執政的花蓮國」。

張育萌為此也點名徐榛蔚，「玄門敢在頭七法會吹捧傅崐萁，不惜消費小林村和光復災民，跟花蓮縣府真的一點關係都沒有嗎？」他也批評，「如果妳覺得這一切只是巧合，那就請妳自己站出來講清楚、說明白妳和玄門的往來、補助、批示與金流」。

張育萌在文末也諷刺，「妳不講清楚，全台灣都看在眼裡，妳再也裝不下『沒有、沒有、沒有』了」。

