鍾沛君問誰餓死、黃國昌嘲菱傳媒早要收攤 周軒：都相當缺乏人性

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流造成重創，國民黨台北市議員鍾沛君近日上政論節目卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」民眾黨主席黃國昌爆出狗仔爭議，《菱傳媒》因涉入案件宣布停刊，黃國昌卻笑稱「菱傳媒本來就要收攤」。兩起事件都引發外界質疑，政治工作者周軒對此批評，「雖然說政治本來就是現實的，但是政治最後的底線還是人性。而這兩位看起來都相當的缺乏」。

花蓮縣光復鄉上週因堰塞湖溢流遭受重創，有網友質疑，一堆便當放到臭掉，卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君在政論節目上表示，「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」爭議言論連國民黨立委黃仁都聽不下去，直言「話講太快」、對災民以及義工有點不公平。

網路媒體《菱傳媒》因涉入黃國昌「指揮狗仔集團」爭議宣布停刊，黃國昌竟笑回：「菱傳媒本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦！在媒體界應該是大家都知道的事吧。」

周軒在臉書發文指出，鍾沛君在政論節目上暴言，稱「目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？」黃國昌則是在記者會上嘲笑：「菱傳媒本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦！在媒體界應該是大家都知道的事吧。台鋼就沒有要給錢啊！」周軒對此質疑，這兩個人雖然不同黨，但是心態都是一樣的。

周軒強調，「當然沒有人因為沒吃便當餓死，但這是什麼值得說嘴的事情嗎？」，他也重申「菱傳媒很多優秀的記者，因為黃國昌的關係，要去找工作了，黃國昌卻一副事不關己的樣子」。

周軒直言，雖然說政治本來就是現實的，但是政治最後的底線還是人性。而這兩位看起來都相當的缺乏。

