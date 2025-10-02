習近平十一談話提「兩個堅決」 邱垂正：涉台僅44字5年來最少

中共十一國慶，中國國家主席習近平宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。陸委會主委邱垂正今日表示，中共國家領導人的談話「軟硬都有」，涉台部分只有44字，可以說是這5年來最少的。（翻攝直播）

中共十一國慶，中國國家主席習近平在中共建政76週年招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。陸委會主委邱垂正今日接受《POP撞新聞》廣播節目訪問時說，中共國家領導人的談話「軟硬都有」，涉台部分只有44字，可以說是這5年來最少的。

邱垂正表示，中共國家領導人在招待會的談話，仍重申對台政策的舊調，並無新意。我政府的兩岸政策一貫而堅定，致力於維護台海現狀，堅定捍衛國家主權和自由民主的生活方式。

邱垂正指出，我方認為目前的台海緊張和兩岸關係低盪，還是要呼籲中國放棄僵化思維、負面作為，以對等、尊嚴原則跟台灣溝通對話，這才是目前重中之重。

習談話與陸委會原本預估有無不同？邱垂正說，涉台部分只有44字，可以說是這5年來最少的。2024年是197字，以往都有將近100個字，但這裡面仍有中共堅持的原則，只是字數有變少，這部分有中方的謀略，可能不是中方優先要積極處理的。

邱垂正分析，習的國慶談話有凸出「十五五」規劃是中共施政的優先重點，對台的字數少是否就不重要或不是優先議題，我們還在評估，接下來美中之間要談判，中方有無重要策略，這些都會持續觀察。不過，仍要呼籲對台政策放棄僵化思維，兩岸良性互動才有可能。

關於習近平沒有提到九二共識、一中原則和統一用詞？邱垂正說，雖然有提到深化兩岸交流合作，但硬的部分還是有，例如提到「兩個堅決」，堅決反對台獨分裂行徑和反對外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整，軟硬都有，只是字數較少，這些都要進一步解讀及持續觀察。

邱垂正強調，中共對台政策是「反獨、反介入，促統、促融合」兩手策略，這些都是會持續。呼籲中國要面對現實，透過對等、尊嚴原則，跟台灣進行健康有序的交流對話，這才是兩岸關係獲得良性互動的路徑，希望對岸相向而行。

針對中共一直講反台獨，中華民國算不算台獨？邱垂正回應，根據懲獨22條內容，你只要不是支持一國兩制的對台政策方針，包括支持中華民國也是另外一種台獨，除非是中共提出的一國兩制台灣方案的選項，不然都可能會被視為台獨，中共都可以擴張解釋，用法律來制裁你。

