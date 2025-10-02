為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    輝達落腳北士科土地卡住 簡舒培批柯文哲、蔣萬安斷送北市機會

    2025/10/02 09:01 記者何玉華／台北報導
    輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但土地取得卡關。（資料照）

    輝達落腳台北北投士林科技園區（北士科）新光人壽T17、T18基地傳出卡關，隔壁的新北市虎視眈眈要爭取。台北市議員簡舒培怒批前台北市長柯文哲賤租北士科，築巢給財團；蔣萬安無能解決，恐讓台北痛失輝達總部，台北市民到底得罪了誰？

    簡舒培說，黃仁勳今年 5 月在 COMPUTEX 親自宣布NVIDIA（輝達）要把台灣總部設在台北北士科 T-17、T-18。這是全球矚目的大事，更是台北市邁向國際 AI 舞台的最佳契機。現在卻因土地問題卡關。

    簡舒培認為，2021年柯文哲賤租T17、T18土地給新壽，讓財團握有地上權，如今能夠坐地起價、獅子大開口。蔣萬安除了喊「全力爭取」、除了說「市府會協助」，卻始終拿不出任何解決問題的實際作為。台北市的國際競爭力，就斷送在這二個荒唐市長手上？

    她說，新壽要價 140 億解約，市府無力談判；輝達等不到土地，如今傳出計畫卡關甚至可能放棄北士科?!蔣萬安的無能作為，會讓台北痛失一個國際知名產業落腳的機會；這不是單純一棟大樓，而是台北錯失成為世界級 AI 聚落的未來！

