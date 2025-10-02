黃國昌陷養狗仔爭議 吳靜怡：敢不敢公開說從來沒有跟過柯文哲

民眾黨主席黃國昌涉入養狗仔跟監政敵風波，外傳前民眾黨主席柯文哲曾進出八八會館被偷拍也是黃的「作品」。黃國昌昨稱「我就滿腦子星星是，查的過程當中，手上掌握的影帶、照片裡面就沒有柯文哲」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌涉入養狗仔跟監政敵風波，外傳前民眾黨主席柯文哲曾進出八八會館被偷拍也是黃的「作品」。黃國昌昨稱「我就滿腦子星星是，查的過程當中，手上掌握的影帶、照片裡面就沒有柯文哲」，媒體人吳靜怡則發文質疑，「黃國昌敢不敢公開說你的狗仔從來沒有跟過柯文哲？」她也諷刺黃「黃國昌要不要解釋一下你那滿腦子是『腥』還是『星』？」、「柯文哲要不要跟黃國昌繼續綁在一起？」

針對黃國昌聲稱，「那我就滿腦子星星是，那我查的過程當中，手上掌握的影帶、照片裡面就沒有柯文哲嘛！」吳靜怡發文質疑，黃國昌的辯解，為什麼不在兩年前講出來？當時，直接幫柯文哲澄清就好了，而不是自己用自己的臉書把民眾黨當時兩位大咖柯文哲、蔡壁如都拖下水！吳靜怡也直言，「黃國昌這也間接打臉自己的臉書發文，有時候就是拼湊的，不要信」，並諷刺「黃國昌要不要解釋一下你那滿腦子是『腥』還是『星』？」。

吳靜怡也指出，「有次狗仔拍到柯進入一家餐廳，將直擊照片及狀況回報給黃」這意思就是黃國昌的狗仔確實有跟，而且黃國昌知情，黃國昌手上可能有照片，但你不公平啊！你的夥伴好不容易拍到，怎麼不用呢？還是被拿去做政治利益交換了，黃國昌，回答！

吳靜怡表示，民眾黨跟柯文哲有聲量焦慮症，知道黃國昌不行了，趕快做出柯文哲關心孕婦的新聞、錄柯文哲開箱月餅影片，但終究挽回不了民眾黨有貪污仔、狗仔的負面形象。而黃國昌被稱為「三姓家奴」，政壇腥聞雖然鬧這麼大，居然網路搜尋熱度不如飛踢事件的三宅一生！可能為人太腥，再腥也不值得被搜尋，可憐啊！

吳靜怡在文末也酸，「柯文哲要不要跟黃國昌繼續綁在一起？恐怕只有民眾黨相信，負負會得正吧！」

