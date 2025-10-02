為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    京華城案 今傳喚前都發局長黃景茂作證

    2025/10/02 09:52 記者張文川／台北報導
    台北市都發局前局長黃景茂今天為京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

    台北市都發局前局長黃景茂今天為京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

    首次上稿 06:35
    更新時間 09:52

    台北地院審理京華城容積弊案，今傳喚共同被告、台北市都市發展局前局長黃景茂作證，前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇將到庭參與詰問，威京集團主席沈慶京也出庭詰問。

    柯文哲今9時8分與民眾黨主席黃國昌同車抵達台北地院，黃國昌先下車、柯再下車，一起步入法院；走到法警室前，黃國昌在領旁聽證時，媒體問柯文哲「柯主席，週刊說黃主席都會派人跟你，這是真的嗎？」柯聞言仰天笑說「怎麼....齁齁齁」，隨即走上樓。

    應曉薇9時20分許抵達，媒體問她「女兒今天沒來？」她回稱「她去花蓮幫忙，去鏟土了」。

    起訴指出，2020年3月10日應曉薇與柯文哲和市府官員在市政府11樓召開第1次便當會，柯文哲裁示把京華城案送交都委會研議，隨後柯將陳情書交辦給都發局，黃景茂於3月17日簽核簽呈，由柯裁決將陳情案送都委會研議。

    黃景茂答辯主張，主管都市計畫陳情案的是都委會，並非都發局業管，但因市長柯文哲將陳情案交辦給都發局，都發局不可能退回陳情案，才簽請柯文哲裁決將陳情案送交都委會審議。

    今年4月準備程序庭時，黃景茂答辯指出，原京華城大樓的12萬284平方公尺樓地板面積是否為永久性？市政府將其刪除是否合法？應由都委會開會審議，公開透明聽取各方闡述後再決議為宜，並非都發局可以決定，因此才簽請市長裁送都委會研議。

    黃景茂主打都委會、都發局是平行機關，互不隸屬，都市計畫陳情案由都委會研議，都發局只是派代表列席都委會，他不是都委會委員，無從影響都委會的決議。

    起訴指出，2020年2月，黃景茂曾將都發局下屬擬具的2份不贊同京華城行政訴訟案和解的簽呈退件，並刪除「送交都委會研議」字眼；黃景茂究竟是何時知道京華城要提出陳情案、要求送交都委會研議？攸關黃景茂等市府高層是否有共犯圖利罪的犯意聯絡。

    前台北市長柯文哲今天再度因京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

    前台北市長柯文哲今天再度因京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

    威京集團主席沈慶京今天為京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

    威京集團主席沈慶京今天為京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播