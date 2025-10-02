京華城案 今傳喚前都發局長黃景茂作證

台北市都發局前局長黃景茂今天為京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

台北地院審理京華城容積弊案，今傳喚共同被告、台北市都市發展局前局長黃景茂作證，前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇將到庭參與詰問，威京集團主席沈慶京也出庭詰問。

柯文哲今9時8分與民眾黨主席黃國昌同車抵達台北地院，黃國昌先下車、柯再下車，一起步入法院；走到法警室前，黃國昌在領旁聽證時，媒體問柯文哲「柯主席，週刊說黃主席都會派人跟你，這是真的嗎？」柯聞言仰天笑說「怎麼....齁齁齁」，隨即走上樓。

應曉薇9時20分許抵達，媒體問她「女兒今天沒來？」她回稱「她去花蓮幫忙，去鏟土了」。

起訴指出，2020年3月10日應曉薇與柯文哲和市府官員在市政府11樓召開第1次便當會，柯文哲裁示把京華城案送交都委會研議，隨後柯將陳情書交辦給都發局，黃景茂於3月17日簽核簽呈，由柯裁決將陳情案送都委會研議。

黃景茂答辯主張，主管都市計畫陳情案的是都委會，並非都發局業管，但因市長柯文哲將陳情案交辦給都發局，都發局不可能退回陳情案，才簽請柯文哲裁決將陳情案送交都委會審議。

今年4月準備程序庭時，黃景茂答辯指出，原京華城大樓的12萬284平方公尺樓地板面積是否為永久性？市政府將其刪除是否合法？應由都委會開會審議，公開透明聽取各方闡述後再決議為宜，並非都發局可以決定，因此才簽請市長裁送都委會研議。

黃景茂主打都委會、都發局是平行機關，互不隸屬，都市計畫陳情案由都委會研議，都發局只是派代表列席都委會，他不是都委會委員，無從影響都委會的決議。

起訴指出，2020年2月，黃景茂曾將都發局下屬擬具的2份不贊同京華城行政訴訟案和解的簽呈退件，並刪除「送交都委會研議」字眼；黃景茂究竟是何時知道京華城要提出陳情案、要求送交都委會研議？攸關黃景茂等市府高層是否有共犯圖利罪的犯意聯絡。

前台北市長柯文哲今天再度因京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

威京集團主席沈慶京今天為京華城案出庭。（記者王藝菘攝）

