內蒙古驚見台灣總統府模擬實景 日智庫：中共正強化「斬首」演練

近年台海局勢受到國際高度關注，隨著各界盛傳地「2027攻台時程表」越來越近，擔憂中共武力犯台的聲音越來越多。位於日本東京公共和外交政策智庫「日本國家基礎研究所」（Kokkiken，以下簡稱國基研），本週三（10/1）公開一張最新衛星影像，上頭可以看到中共在內蒙古的軍事基地建造模擬台灣包括總統府在內等政府機構的建物，國基研分析中國人民解放軍正在模擬實景的區域內進行訓練，旨在強化對台灣總統的「斬首行動」！

印太戰略智庫執行長矢板明夫1日晚間在臉書轉發《產經新聞》同日發表的一篇重磅報導 ，「國基研公布了一組最新衛星影像，揭露中國人民解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成一項軍事設施擴建工程——在模擬的台灣總統府旁，建造了一棟模擬司法院的建築，並以長達280公尺的地下通道與模擬總統府連接。這一設施明顯是針對台灣政府核心機關進行實戰化訓練，意圖提升對台『斬首行動』的能力。透過逼真的建築還原現場與演習操作，中共正為未來可能的突襲進行準備。」

內蒙古朱日和聯合作戰戰術訓練基地總面積約1066平方公里，是解放軍最大規模的演訓場。矢板明夫表示，事實上早在2015年，中國官媒《央視》就曾公開播出模擬總統府的畫面，顯示解放軍以攻擊總統府為目標，已非秘密。除了模擬總統府外，基地內還有「模擬外交部」等設施存在。這些建築不僅是軍事訓練用途，也具有向台灣發動心理戰的意圖，藉由公開類似設施，營造中共已經「準備就緒」的威嚇氣氛。

矢板明夫接著說：「根據衛星圖像分析，模擬司法院的興建工作約自2020年8月開始，2021年大致完工。在其旁邊，一棟紅色屋頂的新建築也在2023年11月前動工，2024年4月已接近完成。研究人員指出，這棟紅屋頂建築與司法院對面的國防部後備指揮部內部設施外觀高度相似，顯示中共在演練中，不僅模擬攻打總統府，也納入對其他戰時關鍵機構的攻擊與控制計畫。模擬總統府周邊的訓練區域，自2020年起擴張幅度已接近三倍。國基研指出，解放軍在這些模擬設施中，不只是建造，還持續進行模擬實戰演練。」

對於此次新設施的戰略意圖，國基研研究員中川真紀表示，在習近平體制下，朱日和基地明顯加速擴建，訓練也更加貼近實戰，這次不只擴建模擬總統府，還新建模擬司法院與地下通道，無疑是向台灣發出警告：「就算你們有地下道，照樣逃不掉」。矢板明夫認為，這句話背後，透露出北京當局針對台灣領導人與政府機關的清除作戰，已進入具體戰術層級。

