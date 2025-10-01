團結勝風雨！吳念真溫暖獻聲 與陸軍攜手為花蓮災區加油打氣

吳念真為陸軍「守護的力量」溫暖獻聲。（本報資料照及陸軍提供）

強颱「樺加沙」引發馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮地區嚴重災情，除連假期間湧入萬名「鏟子超人」志工外，國軍迄今亦投入破萬人次，持續協助災後復原工作。導演吳念真今（1）日與陸軍司令部合作，推出「守護的力量」影片，盼透過其溫暖的聲音，共同為受災民眾加油打氣，展現「團結的力量強過風雨」信念。

陸軍今天在社群平台發布「守護的力量」影片，特邀吳念真溫暖獻聲，以其樸實感性的語調，感謝軍、警、消、醫護及社會各界自發前往救援的「鏟子超人」們，義無反顧投身災區第一線，用汗水與熱血共同為受災民眾撐起希望的天空，齊心協助災區逐步回歸生活日常，展現「團結的力量，永遠比風雨更強」信念。

陸軍指出，此影片忠實呈現國軍官兵秉持專業分工投入救災的過程、救難團隊搶救生命的動人瞬間，以及警消醫護與志工們全力救災、分秒必爭的暖心時刻，具體展現「軍民一心、全民韌性」的團結精神。

陸軍說，「無論是演習或救災，國軍官兵都是曬同一顆太陽、流一樣的汗水、淋一樣的雨」，將持續以實際行動守護家園，讓國人感受到國軍堅定而溫暖的守護力量。陸軍更強調，捍衛國家、守護人民都是國軍責無旁貸的職責，而協助災區復原更是當前刻不容緩的使命；國軍官兵將與地方政府、民眾並肩同行，確保救災任務發揮最大效能，以最快速度恢復災區民眾正常生活。

相關影片請見︰

吳念真為陸軍「守護的力量」溫暖獻聲。（陸軍提供）

吳念真。（資料照，記者王文麟攝）

