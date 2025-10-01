為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    友邦巴拉圭環境部長訪台 與彭啓明簽署「碳權合作備忘錄」

    2025/10/01 21:05 記者方瑋立／台北報導
    外交部常務次長葛葆萱（左1）出席巴拉圭環境及永續發展部長巴雷多（左2）與我國環境部長彭啓明（右2）「在『巴黎協定』下之合作瞭解備忘錄」簽署儀式，環境部政務次長謝燕儒（右1）出席觀禮。（外交部提供）

    外交部常務次長葛葆萱（左1）出席巴拉圭環境及永續發展部長巴雷多（左2）與我國環境部長彭啓明（右2）「在『巴黎協定』下之合作瞭解備忘錄」簽署儀式，環境部政務次長謝燕儒（右1）出席觀禮。（外交部提供）

    巴拉圭環境及永續發展部長巴雷多（Hon. Rolando De Barros Barreto）夫婦近日應邀訪台，外交部今（1）日表示，巴雷多代表巴國與環境部長彭啓明簽署，彰顯台巴2國遵循「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」、「巴黎協定」精神，同時展現對我國參與國際環境組織的支持。

    外交部今天發布新聞稿說，巴雷多夫婦於上（9）月30日至10月5日應外交部邀請訪台，這也是巴雷多上任後首度訪台，對2國深化合作別具意義。

    外交部指出，經與環境部攜手合作，以及我國駐巴拉圭大使館促成，巴雷多訪台期間與彭啓明簽署「在『巴黎協定』下之合作瞭解備忘錄」（即碳權合作備忘錄），外交部常務次長葛葆萱、環境部政務次長謝燕儒與企業代表均出席觀禮，見證台巴承諾合作達致淨零排放與推動綠色經濟的重要時刻。

    外交部說明，本次簽署彰顯台巴2國遵循UNFCCC即巴黎協定精神，展現對於我參與國際環境組織之支持。

    外交部強調，我國透過「總合外交」架構與跨部會合作，積極與巴拉圭推動「榮邦碳權計畫」，兩國合作致力推動綠色轉型與產業升級。針對碳市場法規、治理架構、專業人才培訓及能力建構等各方面展開合作，加速實現經濟共榮與環境永續的雙贏格局，為攜手邁向淨零轉型與永續未來展現堅定信念與決心，開啟台巴堅實夥伴關係的新篇章，共同呼應全球2050淨零碳排的宏大目標。

    此外，巴雷多訪台期間也接受外交部款宴並拜會環境部、與企業座談，也參訪工業技術研究院等我國相關企業，參觀台北101、陽明山國家公園及故宮博物院等文經建設。除巴雷多外，訪團成員也包括巴國環境部計畫司長波蒂尤（Lilian Elizabeth Portillo De Gonzalez）。

