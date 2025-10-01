輝達落腳北士科傳變數？ 吳思瑤批：蔣市府成最大障礙

北士科T17、T18。（記者鹿俊為攝）

輝達落腳台北北投士林科技園區（北士科）新光人壽T17、T18基地傳出卡關。民進黨在地立委吳思瑤質疑，「土地取得遲遲未解，問題出在哪裡？」輝達執行長黃仁勳兩週前就對台北市長蔣萬安喊話，新壽也發聲明「希望市府同意，給予最大協助。」而今用地卡關，蔣市府不但沒有為輝達進駐排除障礙，反而成了的最大障礙。

吳思瑤表示，外界期待輝達進駐北士科，蔣萬安曾說「飯沒煮熟不要急掀鍋蓋」，現在就怕「煮熟的鴨子要飛了？！」吳認為，輝達「星艦計畫」生變，蔣市府絕對難辭其咎。土地取得遲遲未解，問題出在哪裡？

請繼續往下閱讀...

吳思瑤指出，黃仁勳兩週前就對蔣萬安喊話：「我們還在努力溝通，我希望當地政府可以解決所有必要問題，讓我們可以趕快建造台灣布局」。新光人壽昨也發出聲明，強調和輝達已就直接移轉地上權契約達成共識，「希望市府同意，給予最大協助」。不論是輝達或新壽的說法，都指向北市府是全案成敗的關鍵，倘破局收場，蔣市府折衝不力、協調無方，責任大了。

吳思瑤批評，蔣萬安今天只會跳針重申2方案，要求「新壽蓋完後移轉」或「與市府合議解約」。曾經的「市府全力協助」，到哪去了？今年5月蔣狠狠蹭輝達一波：「輝達鍾情士林北投，最大關鍵是蔣萬安親自出馬」、「蔣萬安誠懇、多線溝通，除台北市本身優勢，還有團隊的投入程度」，4個月後用地卡關，蔣市府不但沒有為輝達進駐排除障礙，反而成了全案的最大障礙！

吳思瑤說，全球都在搶輝達，但「輝達有意、北市府卻無情。」現在新北市長侯友宜都放話歡迎輝達到林口了，「蔣萬安還要麻木不仁？軟弱無能？連交通都處理不好，對蔣萬安還能有期待？」

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

