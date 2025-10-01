為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院下週審查普發現金預算 最快10月下旬發放

    2025/10/01 20:07 記者林欣漢／台北報導
    獲選財政委員會召委的國民黨立委林思銘，排定8日、9日召開聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，力拚9日出委員會。（翻攝臉書）

    立法院第4會期8個常設委員會今（1日）舉行召集委員選舉，獲選財政委員會召委的國民黨立委林思銘，隨即排定8日、9日召開聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，力拚9日出委員會，如順利通過特別預算，最快10月下旬可開始發放。

    行政院會9月11日通過依韌性特別條例所提特別預算上限5700億元，其中普發現金1萬元所需經費共2360億元，待特別預算公布後1個月內開始執行。立法院程序委員會昨排定3日邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

    林思銘今日獲選財政委員會召委以後，即排定將於8日、9日召開聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，力拚9日出委員會。如立法院順利通過特別預算，最快10月下旬開始領取。

