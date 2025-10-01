成立反綠色迫害人權行動聯盟 羅智強：當被民進黨政府迫害人士後盾

國民黨立委羅智強（中）成立「反綠色迫害人權行動聯盟」。（羅智強國會辦公室提供）

國民黨主席候選人、立委羅智強今天成立「反綠色迫害人權行動聯盟」，他說，成立聯盟最大的任務是要當遭民進黨政府迫害人士的後盾，提供相關法律服務，這也是他這次參選黨主席的政見之一，即便未當選，人權行動聯盟也會繼續奮鬥下去。

羅智強說，賴清德總統上任以來許多踐踏人權的事不斷發生，包含對政敵、前民眾黨主席柯文哲司法的追殺、罷免綠委的在野青年、國民黨台北市黨部黃呂錦茹以及陸配。羅智強提到，人權行動聯盟成立後，首要成立由李岳洋律師率領的人權律師團，提供法律協助與行政、司法訴訟，乃至於憲法訴訟；其次將由學者與律師共同進行法制研究，尋求制度化方式約束執政者濫權的行為。

羅智強提到，因為中華民國與大陸的特殊關係，有關陸配身分問題才會適用台灣地區與大陸地區人民關係條例，過去陳水扁、蔡英文前總統執政時期都是如此，賴總統上任後卻開始以國籍法為由處處刁難陸配。他批評，賴總統不只針對合法當選的史雪燕議員、鄧萬華村長，也針對所有在台陸配，造成多少妻離子散，骨肉分離的憾事，若今日自己不站出來，這些迫害將會發生在每一個人身上。

國民黨立委游顥提及，史雪燕這些陸配都是合法取得身分證、合法參選、當選就職，他們都只是冰山一角，今天若不站出來反對綠色迫害，未來對人權更大的迫害也是能預期的。

國民黨立委陳玉珍也說，收到不只一位陸配遇到骨肉分離危機，求助無門的陳情案，就連從來沒在大陸報戶口，僅僅是在大陸出生的台灣之子也被要求補交證明。不相信政府官員沒讀過憲法，卻還是恣意的解釋法律，剝奪陸配的人權。

陳玉珍說，一個社會的進步本來就該兼容並蓄，不論從何而來，都已在台灣落地生根就是台灣人。兩岸風氣已無過去友善，為了台澎金馬未來安全，執政黨應該要懸崖勒馬。

前民眾黨立委蔡壁如指出，民眾黨不分區立委名單第二輪中，也有陸配李貞秀，都是經過合法提名的人選，若屆時中選會又說不符資格，那真的是司法破產。

李岳洋說，關鍵在於國籍法第二十條，是否能夠就此剝奪有中華民國籍的陸配參政權。過去連大法官都說，中華民國疆域是政治問題。以憲政體制而言，兩岸關係是區分為「台灣地區」及「大陸地區」，而非「兩國」，因此談不上雙重國籍。依法論法，不應該以國籍法剝奪人民參政權。

人權行動聯盟發言人唐大鈞律師則說，在兩岸互不承認主權的情況下，要求陸配放棄中國國籍，是件做不到的事。既然陸配已經取得中華民國國籍，就應該平等享受相同權利，中華民國作為法治國家，這是最基本的任務與職責。政府應該不分先來後到，完整人民的基本權利保障。

