    首頁 > 政治

    民進黨粉專酸蔣萬安別再「蔣幹話」 北市府反擊2點

    2025/10/01 19:37 記者何玉華／台北報導
    民進黨粉專酸台北市長蔣萬安市政膨風，台北市府副發言人葉向媛2點反擊。（記者何玉華攝）

    民進黨粉專酸台北市長蔣萬安市政膨風，台北市府副發言人葉向媛2點反擊。（記者何玉華攝）

    台北市公館圓環改正交路型，在首個上班日造成周邊塞爆，同一天輝達落腳台北北投士林科技園區（北士科）新壽T17、T18傳出卡關，民進黨今（1）在官方臉書批評，「輝達搞不定、塞車惹民怨；蔣萬安只會『市政膨風』」？奉勸蔣萬安別再「蔣幹話」。台北市府副發言人葉向媛反批，身為執政黨的民進黨該先清理黨內共諜、以防國安情報「漏風」，也該找出發文支持戒嚴的小編，別讓他再「放風」。

    民進黨臉書貼文指出，蔣萬安今年6月表示輝達（NVIDIA）台灣總部要落腳北士科T17、T18用地，更強調市府已啟動各項建設全面迎接。結果MOU到期了，卻遲遲沒有更新的進度；此外，蔣萬安為了展現自以為的魄力，不聽專家勸阻、不顧市民反對，硬要拆除公館圓環並填平公車專用地下道，結果紅燈等不完外，交通改善在哪裡？奉勸蔣萬安，別再「蔣不聽」、「蔣幹話」。

    葉向媛表示，關於輝達總部選址議題，市府已多次公開明確說明兩種方案：新壽依合約蓋完再移轉給輝達，或者新壽與北市府解約、市府再設定地上權給輝達，哪裡有問題？拆除圓環不只在17天內超前完工、將施工黑暗期降低，也推出6大因應方案、今日上午尖峰時刻已可見改善，市府會持續努力。

    相關新聞請見︰

    北市公館圓環塞爆掀民怨 民進黨：蔣萬安別再「蔣幹話」

