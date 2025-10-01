款宴非洲台灣商會聯合總會回國訪問團 韓國瑜：政府應當台商堅實後盾

立法院長韓國瑜款宴「非洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。（立法院提供）

立法院長韓國瑜今天款宴「非洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，他說，當前台灣外交處境嚴峻，台商在海外打拚「不靠天、不靠地，只靠自己」，政府更應成為台商堅實的後盾，協助台商持續壯大。

韓國瑜說，台商是台灣海外力量的延伸，如同高飛的風箏，縱使翱翔天際，線始終繫於故土；即便事業有成，根永遠留在台灣。他另以螞蟻實驗為喻，說明海外台商在國家遭遇困難時，總能迅速動員，為台灣盡心出力，並回顧新冠疫情期間，海外台商自費籌措200萬片口罩馳援國內，令人感佩。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜指出，立法院對台商向來高度重視，本屆特別成立「中華民國立法院世界台商之友會」，由立法院副院長江啟臣出任會長，並邀集三黨指派代表擔任副會長，充分展現對海外台商的支持。韓國瑜強調，台灣永遠是大家的家，歡迎台商常回故鄉交流互動；適逢十月國慶大典將至，也誠摯邀請台商共同參與，並預祝中秋佳節愉快、國慶順利圓滿。

非總總會長陳智敏代表訪團致詞，感謝院長、副院長及多位委員熱情款待，今日藍綠委員齊聚一堂，正如非洲彩虹般多元而繽紛。陳智敏表示，這次隨團台商代表來自南非、模里西斯及奈及利亞等地，都在當地深耕經營數十年之久，誠摯歡迎立委們未來前往非洲參訪，非總必將盛情接待。

江啟臣提及兩年前曾赴非洲出席非總理監事會議，對非洲留下深刻印象。非洲市場潛力龐大，僅奈及利亞一國即擁有逾2億人口，為全球第6大人口國，猶如未開拓的藍海，蘊含無限機會；在全球貿易競爭日益激烈之際，深信海外台商透過團結合作，必能創造更多商機。

立法院長韓國瑜（右）與總會長陳智敏（左）互贈紀念品。（立法院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法