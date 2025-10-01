為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    款宴非洲台灣商會聯合總會回國訪問團 韓國瑜：政府應當台商堅實後盾

    2025/10/01 19:32 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜款宴「非洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。（立法院提供）

    立法院長韓國瑜款宴「非洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。（立法院提供）

    立法院長韓國瑜今天款宴「非洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，他說，當前台灣外交處境嚴峻，台商在海外打拚「不靠天、不靠地，只靠自己」，政府更應成為台商堅實的後盾，協助台商持續壯大。

    韓國瑜說，台商是台灣海外力量的延伸，如同高飛的風箏，縱使翱翔天際，線始終繫於故土；即便事業有成，根永遠留在台灣。他另以螞蟻實驗為喻，說明海外台商在國家遭遇困難時，總能迅速動員，為台灣盡心出力，並回顧新冠疫情期間，海外台商自費籌措200萬片口罩馳援國內，令人感佩。

    韓國瑜指出，立法院對台商向來高度重視，本屆特別成立「中華民國立法院世界台商之友會」，由立法院副院長江啟臣出任會長，並邀集三黨指派代表擔任副會長，充分展現對海外台商的支持。韓國瑜強調，台灣永遠是大家的家，歡迎台商常回故鄉交流互動；適逢十月國慶大典將至，也誠摯邀請台商共同參與，並預祝中秋佳節愉快、國慶順利圓滿。

    非總總會長陳智敏代表訪團致詞，感謝院長、副院長及多位委員熱情款待，今日藍綠委員齊聚一堂，正如非洲彩虹般多元而繽紛。陳智敏表示，這次隨團台商代表來自南非、模里西斯及奈及利亞等地，都在當地深耕經營數十年之久，誠摯歡迎立委們未來前往非洲參訪，非總必將盛情接待。

    江啟臣提及兩年前曾赴非洲出席非總理監事會議，對非洲留下深刻印象。非洲市場潛力龐大，僅奈及利亞一國即擁有逾2億人口，為全球第6大人口國，猶如未開拓的藍海，蘊含無限機會；在全球貿易競爭日益激烈之際，深信海外台商透過團結合作，必能創造更多商機。

    立法院長韓國瑜（右）與總會長陳智敏（左）互贈紀念品。（立法院提供）

    立法院長韓國瑜（右）與總會長陳智敏（左）互贈紀念品。（立法院提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播