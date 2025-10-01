中常委批立院團訪日「什麼意思」 藍委：不要一天到晚翻舊帳

國民黨中常委何鷹鹭不滿立法院訪問團赴日本，今日在中常會後主動向媒體說「到底什麼意思啊！」對此，國民黨團首席副書記長林沛祥（見圖）表示，歷史不能忘記，但不要一天到晚翻舊帳。（記者林欣漢攝）

國民黨中常委何鷹鹭不滿立法院國民黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜先後率領龐大訪問團赴日本訪問，今日在中常會後主動向媒體表示，明明當年就是日本侵略中國，國、共兩黨合作抗日，但某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊！」對此，國民黨團首席副書記長林沛祥表示，歷史不能忘記，但不要一天到晚翻舊帳，出訪是交流的一環，沒有必要去特意貶低。

何鷹鹭強調兩岸一定要架起和平的橋樑，和平共處，經常來往，她對統一的認知，絕非要讓台灣人民受到限制，而且她的任務就是讓兩岸達成共識，經濟、貿易經常來往，這在無形之中就叫統一。

請繼續往下閱讀...

林沛祥說，他認同何鷹鹭兩岸一定要架起和平的橋樑，和平共處這句話，因為台海和平就代表世界和平的一環，兩岸要敦親睦鄰。如果一味去講過去的歷史該怎麼樣，這筆帳怎麼樣也算不完；與其整天提過去，不如想辦法把中華民國台灣的角色做得更好。現在台灣夾在中美之間，雖然是中立角色，也要有自己的國際空間，日本1.2億、韓國5000萬人口，都需要接觸。

國民黨立委林倩綺也說，與日本的交流並非對歷史的遺忘，而是為和平尋找持續對話的出口。正因我們記得歷史的教訓，才更應以和平、務實的態度推動區域穩定。國民黨做為肩負歷史、負責任的政黨，更應該展現包容與開放，不應將對外交流簡化為「親誰、仇誰」的冷戰式思維。

林倩綺表示，無論是與中國大陸、日本或其他國家的交流，都是基於中華民國整體利益與區域和平。上個會期起，國民黨團便已率團前往中國大陸，展開和平破冰之旅；這次赴日，同樣是基於理解、溝通、拓展國會交流的務實目的。交流本身就是最好的和平解方。

林倩綺指出，即便在蔣中正前總統主政時期，中華民國與日本仍長時間有密切的軍事情報合作、外交活動、經濟互動與學術交流。這段歷史證明即使歷經戰爭創傷，也能在理性基礎上，轉化為和平夥伴，為民主自由等共同價值努力。

林倩綺認為，我們不只要與中國大陸交好，更應與日本、東南亞、美國、歐洲等國深化合作，這才能在變動的國際局勢中，爭取屬於中華民國的地緣戰略價值與安全空間。與誰交好，不該成為忠誠測試，而應是判斷務實、智慧外交的標準。

林倩綺說，對於中常委的個人言論，尊重不同意見，但也希望彼此都能回到國民黨的核心價值：守護中華民國、捍衛民主自由憲政，這樣的立場才能真正讓中華民國在國際上站得穩、走得遠。

國民黨立委林倩綺也說，與日本的交流並非對歷史的遺忘，而是為和平尋找持續對話的出口。（翻攝自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法