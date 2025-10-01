國防部中將出席「華沙安全論壇」 美退將：北約32國應聯合對台軍售

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）主張，北約32國應決議聯合對台軍售，降低被中國恐嚇「各個擊破」的可能。（圖取自華沙安全論壇官方頻道）

國防部參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將昨（9月30日）晚間應邀出席波蘭「華沙安全論壇」，與美國退將公開同台對談，聚焦台海與歐洲安全挑戰及合作。美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）主張，歐洲應該停止「自我嚇阻」，北約32國應集體決議聯合對台軍售，才能避免被中國的恐嚇「各個擊破」，同時為歐洲帶來商機。

謝日升在座談中指出，中俄合作並非權宜，而是逐步形成軍事、經濟與政治力量的軸心，已在四大面向挑戰國際秩序。首先，在聯合國安理會屢屢聯手否決制裁，使侵略者逍遙法外；其次，在日本海、南海與北極舉行聯合軍演，意圖傳達挑戰西方軍力的訊號；第三，中國對俄貿易激增，能源與關鍵技術輸送削弱西方制裁，延長戰爭；最後，若中國進犯台灣同時俄國加大對烏攻勢，將造成前所未見的「雙線危機」，使外交與軍事資源全面吃緊。

請繼續往下閱讀...

謝日升呼籲，「幫助台灣，也是幫助歐洲自己」，並提醒各國必須警惕中國灰色地帶操作，從法律戰、假訊息到無人機消耗與基礎設施癱瘓，唯有團結才能避免落入對手的「分化」陷阱。

蒙哥馬利則直言，歐洲不能只抱持「俄羅斯優先」思維，必須同時布局印太。他分析，中國最可能採取的手段並非全面武力犯台，而是結合網路攻擊與經濟脅迫的混合戰，尤其能源供應的脆弱性將迅速引爆全球連鎖危機。台灣電網有一半依賴液化天然氣（LNG），儲量僅數週，一旦中國以外交壓力或軍事封鎖迫使卡達等國停運船隻，台灣將在短期內損失50%電力，陷入「民生用電」與「產業產能」的艱難抉擇。

蒙哥馬利直言，中國若以此手段不費一卒癱瘓台灣，導致台積電、聯電停擺，不僅台灣受害，歐洲也會陷入嚴重衝擊，甚至引爆全球性衰退。

針對歐洲角色，蒙哥馬利指出，歐洲完全有能力協助台灣，包括反制假訊息、網路防護與基礎設施安全，但最核心問題在於軍售。他指出，當前對台軍售幾乎99.9%全由美國承擔，歐洲國家卻因畏懼中國報復而裹足不前，情況如同2022年初歐洲對援助烏克蘭的猶豫，最終付出更高代價。

蒙哥馬利主張，北約應集體決議對台軍售，32國一起做，中國難以逐一施壓，歐洲企業也能因此受益。

他也強調，美國國會已明定軍方須與台灣展開聯合訓練，但50年來始終未落實，必須打破慣例。他提醒，台灣的防衛時間窗口僅有數年，若歐美能攜手合作，台灣才能撐到友盟援軍抵達，歐美不能再「自我嚇阻」。

前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退將布里德羅佛（Philip Breedlove）也指出，亞太國家比歐洲更清楚「敵人是誰」，並透過高戰備保持隨時能戰。他以過去在美國亞利桑那州盧克空軍基地的見證為例，台灣與新加坡飛行員的飛行時數甚至超越美軍。

「若今晚就要作戰，能贏的是備戰充足的一方」，布里德羅佛說，歐洲必須落實「前置部署物資、下放決策權」，否則僅靠部隊進駐、缺乏彈藥與支援火力，將重蹈烏克蘭戰事的覆轍。

國防部參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將，9月30日30日應邀出席華沙安全論壇與談。（圖取自華沙安全論壇官方頻道）

前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退將布里德羅佛（Philip Breedlove）與謝日升中將同台。（圖取自華沙安全論壇官方頻道）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法