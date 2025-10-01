布局2026！民進黨選對會點名苗博雅戰北市 傳「他」也表態爭取

台北市議員苗博雅。（資料照）

民進黨2026選舉對策委員會今（1日）討論各選區狀況，席間盤點各縣市首長戰將。台北市戰況備受矚目，據轉述，席間點名非民進黨籍的台北市議員苗博雅，盼延續2024選舉向社會取才的經驗，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也曾表達意願，但目前僅初步盤整，後續尚待討論。

民進黨選對會今天下午召開第3次會議，會中廣泛討論各選區潛在人選。對於戰況未明的台北市，與會者向本報表示，吳怡農曾表達意願，希望能被列入討論；今天也有選對會成員提及，苗博雅雖非民進黨籍，但先前在立委選舉曾經合作過，也算是向社會取才，後續都還要再確認意願、進一步討論，未達協商階段。

另有與會人士說明，台北市目前有點名苗博雅，吳怡農也曾致電討論，至於其他「大咖」的狀況尚未明朗；台中市方面，本次由立委何欣純出戰較無懸念；新北市則有立委蘇巧慧和前民進黨秘書長林右昌被點名。

針對需要辦理初選的選區，台南市有立委陳亭妃和林俊憲捉對廝殺，林俊憲期望初選時間能夠晚一些；高雄方面，包括立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑，四人對初選期程的看法較無異議。

此外，民進黨發言人吳崢會後受訪談到，選對會成員過去2週廣泛蒐集，並回報各選區的潛在人選，未來不論是否要辦理初選的選區，時程和人選都會加速進行。

據指出，選對會成員對各選區是否辦理初選，已有高度共識，提名作業應可順暢完成，大原則是在農曆年前，朝向盡速處理方向辦理。至於初選時程及相關作業辦法，預計下次開會討論。

