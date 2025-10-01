提案桃園市普發5000元 民進黨團：取之於民還之於民

桃園市議會民進黨團提案，要求市府普發現金五千元，經費約要120億元。（記者謝武雄攝）

桃園市議會臨時會，民進黨團提案市府普發5000元，總召李宗豪說，市長張善政上任後，桃園獲中央超徵稅額約67億元，而桃園去年的「稅課收入」超徵47億元，合計114億元，加上，「罰款及賠償收入」超收11億元足可支應235萬位市民普發現金5000元。

民進黨團總召李宗豪說，7月11日立法院通過「普發現金1萬元」提案，「還稅於民」已經成為主流民意，故提案請市府研議推動普發現金5000元，桃園市約235萬人，所需金額不到120億元，黨團也提供預算來源，希望市府能夠配合中央普發現金，讓市民每人可以領到1萬5000元。

民進黨議員黃瓊慧說，取之於民、還之於民本來就是天經地義的事，普發五千元對市民而言也是小雀幸；民進黨籍議員呂林小鳳說，老百姓日子越來越難過，如果桃園能配合中央普發現金政策加碼5000元，4口之家就多了2萬元，對於改善生活不無小補，如今市府每年預算已經高達1500億元，只要樽節開支，就可挪出普發現金的錢。

財政局長歐美鐶說，「稅課收入」、「罰款及賠償收入」、中央超徵補助只是歲入預算的一部分，去年總決算歲入審定數只較預算數多出2億元，年度歲入、歲出仍短絀56億元，也是全國22縣市唯一短絀的縣市；事實上，桃園市升格後財政狀況不佳，至今累計短絀達700億元。

