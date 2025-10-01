館長鼓吹解放軍來台沒法抓？ 他氣炸：我的3票是投給國民黨了嗎

網紅「館長」陳之漢。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，沒想到網紅「館長」陳之漢日前竟脫口稱要讓10萬解放軍來救災，引發輿論批評；之後他又稱，解放軍來台不會傷害台灣，因為他們是「人民的解放軍」，荒謬言論讓大批網友看傻眼。時常針貶時事的粉專「James hsieh的幹譙時間」忍不住質問，這種鼓吹迎接敵軍的紅統言論，難道沒有法律可以抓起來？

館長日前在直播中表示，花蓮災情如此慘重，應該要向「鄰居」中國求助，「這時最需要幫忙，他相信中共高層不會有第二句話。如果今天去問，至少有10萬的解放軍馬上到現場」。該發言曝光，馬上就引起網友熱烈討論，民進黨立委林俊憲怒斥「10萬解放軍是來救災，還是來佔領台灣的？」

請繼續往下閱讀...

沒想到館長後續又稱：「來了大家不要緊張，人民解放軍不會奪取你的財產，不會侵入你的家門，不會姦殺婦女，不會屠殺百姓，因為他們是『人民的解放軍』，他們是訓練有素的軍人，他們不是日本這些倭寇，不是日軍，他們是中國人的軍隊，相信館長！」

「James hsieh的幹譙時間」痛罵：「館長又進化了，一口氣超車白狼、亞亞、小微！之前說開打台灣兩分鐘就打輸，今天竟然鼓吹『解放軍來台不會傷害大家，因為他們是人民的解放軍』……我比較好奇這種公然鼓吹投降，迎接敵軍來台入侵的紅統言論，為何沒有任何法律可以抓起來？我的三票是投給國民黨了嗎？X你X！」

網友也紛紛表示，「這種言論執政黨還要繼續放任？」、「這不就變相的鼓吹向共軍投降嗎？國安單位還不查？」、「他腦子真的有病」、「他的言論已經觸犯國安，中央還不處理嗎？」、「真的這麼好，趕快過去定居啊！對岸應該很歡迎你！」、「這份濃烈的愛，怎麼還不足以讓你放棄中華民國護照、健保，回歸你的祖國呢？」、「講這些話你不心虛嗎？」、「話說言論自由已經自由到放任這種講幹話了嗎？這麼愛國就把他送去中國好了」。

