北市府官方LINE出包！推播訊息竟出現「簡體字」 觀傳局回應了

網友在Threads平台爆料，9月30日晚間6時許，收到台北市府官方LINE推播訊息，竟出現「住宿選合法 安心有保證，3個線索告『诉』你是非法日租」，其中「訴」竟打成簡體字。（網友授權提供）

台北市府官方LINE出包！有網友在Threads平台爆料，日前收到台北市府官方LINE推播訊息，竟出現「住宿選合法 安心有保證，3個線索告『诉』你是非法日租」，其中「訴」打成簡體字，網友抱怨「是什麼意思」。觀光傳播局回應，發現錯誤後已即刻修正，未來會避免再發生此狀況。

該名網友在Threads平台表示，9月30日晚間6時許，有收到台北市府官方LINE推播訊息，內容為「住宿選合法 安心有保證，3個線索告『诉』你是非法日租」，讓網友抱怨「不知道是什麼意思，質疑市府排程不檢查？外包廣告公司？還是小紅書抄文案？」網友也續指，市府疑似晚間發現出狀況，在深夜11點29分時再「重新推播」宣導，狠酸「知道被罵了半夜重發」。

該文引發其他網友質疑，「『訴』還能發成簡體字」、「台北市一定跟中共有串」，不過底下也有網友表示，自己該時段推播顯示的訊息是正常的繁體字，「推測該時段的Line官方帳號可能怪怪的」。台北市觀傳局則回應，發現錯誤後已即刻修正，未來會避免再發生此狀況。

