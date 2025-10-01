為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市府官方LINE出包！推播訊息竟出現「簡體字」 觀傳局回應了

    2025/10/01 18:33 記者孫唯容／台北報導
    網友在Threads平台爆料，9月30日晚間6時許，收到台北市府官方LINE推播訊息，竟出現「住宿選合法 安心有保證，3個線索告『诉』你是非法日租」，其中「訴」竟打成簡體字。（網友授權提供）

    網友在Threads平台爆料，9月30日晚間6時許，收到台北市府官方LINE推播訊息，竟出現「住宿選合法 安心有保證，3個線索告『诉』你是非法日租」，其中「訴」竟打成簡體字。（網友授權提供）

    台北市府官方LINE出包！有網友在Threads平台爆料，日前收到台北市府官方LINE推播訊息，竟出現「住宿選合法 安心有保證，3個線索告『诉』你是非法日租」，其中「訴」打成簡體字，網友抱怨「是什麼意思」。觀光傳播局回應，發現錯誤後已即刻修正，未來會避免再發生此狀況。

    該名網友在Threads平台表示，9月30日晚間6時許，有收到台北市府官方LINE推播訊息，內容為「住宿選合法 安心有保證，3個線索告『诉』你是非法日租」，讓網友抱怨「不知道是什麼意思，質疑市府排程不檢查？外包廣告公司？還是小紅書抄文案？」網友也續指，市府疑似晚間發現出狀況，在深夜11點29分時再「重新推播」宣導，狠酸「知道被罵了半夜重發」。

    該文引發其他網友質疑，「『訴』還能發成簡體字」、「台北市一定跟中共有串」，不過底下也有網友表示，自己該時段推播顯示的訊息是正常的繁體字，「推測該時段的Line官方帳號可能怪怪的」。台北市觀傳局則回應，發現錯誤後已即刻修正，未來會避免再發生此狀況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播