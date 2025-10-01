2026民進黨徵召區設「遺珠條款」 開放報名角逐縣市長

民進黨選對會今天下午召開第三次會議，盤點2026各選區潛在人選。（資料照）

民進黨布局2026地方選戰，選舉對策委員會今（1日）開會盤點各選區潛在人選。據轉述，除了台南市、高雄市和嘉義縣等開放報名初選外，徵召區為避免「遺珠之憾」，將開放一段報名時間，讓有意參選的人表達意願。

民進黨選對會今天下午召開第三次會議。據民進黨發言人吳崢會後轉述，選對會成員過去兩週已廣泛蒐集、並回報各選區潛在人選，不論是否辦理初選，時程和人選都會加速進行。

請繼續往下閱讀...

至於初選期程？吳崢回應，選對會內部已達成高度共識，接下來作業安排上阻力很小，包括沒有辦理初選的縣市也會公告時間段，讓有意爭取提名者表達意願，原則上整體會從速進行。

此外，與會人士說明，「初選區」未來會有流程開放報名；「徵召區」也有周全考量，若某縣市有3位較為有力的人選爭取，或許還有適合人選未公開表達意願，必須避免「遺珠之憾」，因此將於「徵召區」設置表達參選意願的時間段，可以向黨秘書長暨選對會召集人徐國勇表達意願，避免有人沒被調查到。

該人士進一步指出，該項報名形式尚待完整的作業細節，看是要送件到黨部、或是與徐國勇聯絡等，預計將報請民進黨中執會通過，讓大家有正式表達意願的時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法