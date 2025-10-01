為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    殉職消防員父親血淚陳情 新北議員促市府補足人力、改善待遇

    2025/10/01 18:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員陳乃瑜於議會質詢市長侯友宜時直言，市府不能只在殯儀館流淚致意，要求務實提出消防人力補足計畫、勤務調整方案、薪資檢討與廳舍改善時程，並於1個月內研議相關報告。（記者羅國嘉翻攝）

    新北市議員陳乃瑜於議會質詢市長侯友宜時直言，市府不能只在殯儀館流淚致意，要求務實提出消防人力補足計畫、勤務調整方案、薪資檢討與廳舍改善時程，並於1個月內研議相關報告。（記者羅國嘉翻攝）

    日前新北市2名消防隊員因救人殉職，其父在告別式上忍痛遞交親筆陳情書，希望為基層發聲。議員陳乃瑜今（1）日於議會質詢市長侯友宜時直言，市府不能只在殯儀館流淚致意，要求務實提出人力補足計畫、勤務調整方案、薪資檢討與廳舍改善時程，並於1個月內研議相關報告。

    陳乃瑜指出，新北市消防外勤人力僅2411人，平均每位消防員要服務1679名市民，遠高於鄰國國際城市。以面積321平方公里的烏來區為例，分隊僅18人、三班輪值，每班僅6人，須應付高山與險峻地形，等同以熱忱硬撐。她要求市府盡速補足獨立作戰分隊人力，減輕第一線壓力。

    陳乃瑜批評，消防員除救災救護外，還須執行住警器發放、防溺巡邏等非本科業務，壓縮專業訓練時間；薪資待遇更顯不公，像是烏來分隊無法領取「危險加給」，僅有「地域加給」，每月薪水比其他分隊少3000至6000元，但勤務卻常在深夜進行山區搜救，危險度極高，待遇卻低於風險標準。

    她呼籲市府應允許分隊選擇支領危險或地域加給，補足制度缺陷；同時要求改善烏來分隊老舊廳舍。這封信是一位失去孩子的父親以血淚寫下的警鐘，提醒市府「不要再讓下一個消防員白白送命」。

    消防局長陳崇岳說，烏來分隊將於2026年增派人力，並強調消防工作核心仍在火災預防、災害搶救與緊急救護，市府會持續檢討精進。

    陳崇岳表示，烏來消防分隊目前編制17人、採三班制，每班約6人，鄰近有新店、安和分隊可相互支援；待2026年1月補充人力，完成2週訓練後，預計增派2至3人。另外，消防重點在火災預防、災害搶救與緊急救護，水域安全結合民間團體與CCTV推動；住警器已取消KPI，改針對獨居老人及曾發生火災住宅裝設。

