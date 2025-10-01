淡江大橋通車延宕陳偉杰質疑淪「政治禮物」 侯友宜回應了

新北市長侯友宜回應，淡江大橋通車時程越快越好。（記者羅國嘉攝）

新北市議會今（1日）市長施政報告中，議員陳偉杰指淡江大橋原訂明年3月完工，卻延至5月，恰逢總統賴清德就任兩週年，質疑此舉恐涉政治操作。市長侯友宜回應，通車時程越快越好，市府會持續與中央積極溝通。

議員陳偉杰針對《財政收支劃分法》修正後對新北市預算的影響，及少子化對策及淡江大橋通車延宕提出質疑。

陳偉杰指出，新北市長期在統籌分配款公式上吃虧，人均金額全國最低。如今中央推動TPASS、租金補貼、班班有冷氣等政策，卻要地方自籌經費，形同「中央請客、地方買單」。他要求市府在行政院會上強力爭取，避免地方財政遭受不合理負擔。侯友宜說，希望中央還是能承擔部分建設經費，也說明未來會在行政院會上積極溝通。

在少子化議題上，陳偉杰表示，中央宣布生育獎勵金「一胎十萬元」，新北市自2026年起規劃第一胎4萬元、第二胎4萬5千元、第三胎5萬元，加上中央補助後可達14萬元。但他認為，地方實際僅加碼5000元，難以展現全國人口最多城市的決心，應提出更具魄力的政策，帶頭迎戰少子化；侯友宜回應，中央生育補助本質是由勞保給付7萬元補至10萬元，並非加碼10萬，市府會持續加強對外說明。陳補充，要請市府跟民眾溝通，否則會誤導民眾，也與民進黨議員宣傳不同。

至於重大建設，陳偉杰關切淡江大橋通車延宕。原訂明年3月完工，卻延至5月，時間恰逢總統賴清德就任兩週年。他質疑此舉恐涉政治操作，將建設當作政治禮物，要求市府查明原因並向市民交代。侯友宜強調，通車時程越快越好，市府會持續與中央積極溝通。

