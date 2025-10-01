為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨議員提自治條例促普發4.6萬 侯友宜：賣地、舉債都沒辦法發

    2025/10/01 18:02 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜施政報告後接受市議員質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜施政報告後接受市議員質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市議會民進黨團曾提案要求市府普發4.6萬元現金，市議員張嘉玲昨天則發起連署提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於民。市長侯友宜今（1）日施政報告後接受市議員黃永昌質詢，被問及此事時說，賣地、舉債都沒辦法發這筆錢，這牽涉預算法，如要用自治條例將會衍生更嚴重問題，請議員慎思。

    黃永昌問侯友宜，如何看待民進黨團要求普發4.6萬元？侯友宜說，賣地、舉債都無法發這筆錢，這牽涉預算法，議會要做這些事情要慎思，4.6萬元乘以新北404萬人口就要1800多億元，吃掉市府3分之1的預算，還能做什麼建設？不能把把資本門土地做價用在經常門，這違反預算法，「道理不通啦」，請議員慎思，如果要用地方自治條例，將會衍生更嚴重的問題。

    黃永昌則說，新北目前負債1040多億，還有退休公務人員的退休金只能逐年發給，若要再發4.6萬元，新北恐背鉅額債務。

    侯友宜說，入不敷出豈能再編普發4.6萬這一條？不能把土地公告現值當作市府收入，這些說不通。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播