民進黨議員提自治條例促普發4.6萬 侯友宜：賣地、舉債都沒辦法發

新北市議會民進黨團曾提案要求市府普發4.6萬元現金，市議員張嘉玲昨天則發起連署提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於民。市長侯友宜今（1）日施政報告後接受市議員黃永昌質詢，被問及此事時說，賣地、舉債都沒辦法發這筆錢，這牽涉預算法，如要用自治條例將會衍生更嚴重問題，請議員慎思。

黃永昌問侯友宜，如何看待民進黨團要求普發4.6萬元？侯友宜說，賣地、舉債都無法發這筆錢，這牽涉預算法，議會要做這些事情要慎思，4.6萬元乘以新北404萬人口就要1800多億元，吃掉市府3分之1的預算，還能做什麼建設？不能把把資本門土地做價用在經常門，這違反預算法，「道理不通啦」，請議員慎思，如果要用地方自治條例，將會衍生更嚴重的問題。

黃永昌則說，新北目前負債1040多億，還有退休公務人員的退休金只能逐年發給，若要再發4.6萬元，新北恐背鉅額債務。

侯友宜說，入不敷出豈能再編普發4.6萬這一條？不能把土地公告現值當作市府收入，這些說不通。

