館長祝「祖國」生日快樂罵垃圾青鳥 立委：雙十國慶也要記得祝賀

中共十一國慶，台灣藝人再度轉發中共官媒貼文祝賀，網紅「館長」陳之漢也開直播獻上他的祝福，直呼「祖國生日快樂」。（擷取自YT頻道）

中共十一國慶，台灣藝人再度轉發中共官媒貼文祝賀外，網紅「館長」陳之漢也開直播獻上他的祝福，直呼「祖國生日快樂」。對此，立委大酸說，希望10月10日也要記得祝中華民國生日快樂。

陳之漢直播時表示，「祖國生日快樂，謝謝你們的強大，謝謝你們保護台灣的同胞。我相信在未來，祖國這麼強，絕對不會傷害台灣同胞，就算是『垃圾青鳥』但是身上流的是中國人的血，也絕對不會傷害台灣同胞，台灣同胞大可放心！」

另外，赴中發展的金馬影帝吳慷仁今日轉發中共官媒「人民日報」貼文，寫下「新中國成立76週年，惟願山河錦繡、國泰民安」。吳奇隆、劉畊宏轉發「央視」貼文，寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」。

民進黨立委王美惠今日受訪表示，要祝福中國生日快樂沒關係，希望這些人10月10日也要記得祝福中華民國生日快樂，畢竟這些人都在享用中華民國台灣的資源。

王美惠說，這些藝人、網紅大概是為了賺中國的錢，才去講這些。不過，希望這些人在雙十國慶當天，也能夠發文祝賀中華民國生日快樂。

