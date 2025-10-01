備戰2026年縣市議員選戰 民眾黨公告首波提名選區

民眾黨1日舉行中央委員會後記者會，民眾黨主席黃國昌出席。（記者羅沛德攝）

面對2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌今召開記者會宣布，縣市議員提名選區包含，台北第一選區、第二選區、第四選區及第六選區，以及新竹市東區、香山區，並強調民眾黨將持續以「先易後難」原則，機動式分階段、分區進行後續選舉區提名公告，號召優秀有志之士一同參與。

黃國昌、秘書長周榆修及政策會執行長賴香伶等人下午召開民眾黨中央委員會後記者會，針對2026年選舉，黃國昌指出，民眾黨選舉決策委員會於昨日下午召開第二次會議後，提出2026年直轄市、縣市第一波議員提名選區公告，包含台北市士林北投區、內湖南港區、中山大同區、大安文山區，上述台北市選舉區將各提名一名參選人。

黃續指，新竹市東區將提名兩席、新竹市香山區提名一席，從10月2日9點起公告登記，至10月9日下午6點截止，登記資格也一併上網公告。

另，針對「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」研討會，黃國昌說明，「聯合政府研究小組」持續推動此議題，第一場研討會特別選在10月9日國慶日前一天，目的就是要凸顯，本該是全民團結、展望未來的國慶日，卻是由一個民意基礎僅40%的政府，讓國家陷入四分五裂、政治鬥爭。

黃國昌強調，面對民進黨只會撕裂社會、創造仇恨，民眾黨必須幫全民找出路，透過此研討會，期待透過與專家學者深度對話、交流，以科學、理性、務實的理念與價值，回應台灣當前現實需要，這是台灣民眾黨必須承擔的台灣民主責任與世代承擔的使命。

賴香伶補充，第一場研討會將聚焦聯合政府的理論，透過國際上眾多聯合政府的實踐案例，啟動團結台灣的政治改革工程，與會者包括前台灣民眾黨不分區立法委員張其祿、前台北市研考會主委、師大政治所教授曲兆祥、以及專精研究德國梅克爾等聯合政府、台灣民眾黨立法委員劉書彬、東海大學法律系退休教授林騰鷂、台北大學公行與政治學系教授劉嘉薇，及東吳大學政治學系教授蘇子喬共同參與。

針對研討會是否將邀請國民黨人士或主席候選人參加？黃國昌說，首場研討會將聚焦法政學界，後續場次則邀請政界前輩參加，與會者將待籌備完成後向社會報告。

至於此舉是否在給國民黨主席候選人「出考題」？黃說：「不敢，也絕無此意」，研討會是針對執政當局，面對前所未有的內憂外患，卻仍製造對立仇恨，呼籲賴清德總統於國慶談話前冷靜思考。

