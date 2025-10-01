議員憂扣補助款扣光新北捷運7線齊發變齊滅 侯友宜：都用市款補足

新北市長侯友宜今（1）日赴市議會進行施政報告，接受議員質詢。（記者黃子暘攝）

財政收支劃分法修法後的統籌分配稅款、一般型與計畫型補助款議題受矚，新北市長侯友宜今（1）日赴市議會進行施政報告，市議員蘇泓欽說，財劃法修法後中央大扣地方補助款，新北捷運「7線齊發」是否因沒錢變「7線齊滅」？市議員江怡臻說，新北實際只增加257億元，還有哪些施政項目受影響？

侯友宜說，捷運建設不足處會用市款補足，新北人均統籌分配稅款2.4萬元仍是最少，目前許多事權分配中央尚要討論，257億元「還會扣多少回去，不知道」。

蘇泓欽指出，市府預算書中指出，因財劃法修法通過，市府要把增加的財源用於民眾，但中央在修法後大扣補助款，許多項目變成地方自己出錢做，包括學校冷氣電費、營養午餐等等，鉅額的捷運建設若中央都叫地方自己出錢，新北喊出的「7線齊發」是否因沒錢變「7線齊滅」？難道要舉債因應？

侯友宜說，新北表面增加407億元，但計畫型補助都會被中央扣回，針對中央預計扣除的市府都用市款補足，如捷運建設90億元、學校電費7億元、營養午餐2.5億元，捷運一定7線齊發。

江怡臻表示，新北實際只增加257億元，要求中央把約150億元還給新北，時任行政院長蘇貞昌說班班有冷氣電費均以一般型補助款支應，請地方不用擔心，豈料如今跳票，中央還會苛扣什麼項目？包括生生用平板等政策，未來是否變成中央喊聲、新北付錢？

侯友宜、主計處長吳建國指出，257億元只是概估，許多事權尚未分配，可能計畫型補助還會被扣，新北人均6.4萬仍是最少的，目前事權分配僅有幾項收到中央公文，計畫型補助款權責散落各部會，他們會再與地方各局處討論各案。

