    首頁 > 政治

    反嗆記者提問可笑 黃國昌：吹哨者協會挖弊案不准跟媒體合作？

    2025/10/01 17:25 記者林哲遠／台北報導
    黃國昌反嗆，黃國昌不准跟媒體合作，寫的東西只准在YouTube、臉書發表，其他通通不要，這不是很可笑嗎？（記者羅沛德攝）

    黃國昌反嗆，黃國昌不准跟媒體合作，寫的東西只准在YouTube、臉書發表，其他通通不要，這不是很可笑嗎？（記者羅沛德攝）

    民眾黨主席黃國昌涉豢養「狗仔集團」醜聞延燒，他昨天指稱，吹哨者協會旗下是「調查員」，專注調查弊案。不過，對於協會所查弊案為何要與媒體合作？不自行揭露，與合作媒體是否有金流關係？黃國昌今天說，他提供人家東西，從來沒收受任何對價；他反嗆，難道協會挖的弊案，不准跟媒體合作，只准在YouTube、臉書發表，這不是很可笑嗎。

    黃國昌下午召開民眾黨中央委員會後記者會，媒體詢問，為何揭弊者協會調查的揭弊不刊登在吹哨者協會的官網？而是要透過《民報》、《菱傳媒》等媒體，相關媒體報導時為何不標示來自吹哨者協會的消息？與合作媒體是否有金流關係？

    黃國昌首先開嗆記者提問可笑，轉身要民眾黨發言人吳怡萱來回答。他說，協會揭發弊案從來不收受任何報酬，沒人給他們一塊錢，自己提供人家東西，從來沒收受任何對價。

    黃國昌說，第一個調查報導是《財訊》的封面故事「科學城物流」，講述民進黨權貴怎麼在民進黨中央，由英系大將洪耀福主持會議，讓前國策顧問秦嘉鴻為自己大賺一筆，他很感謝《財訊》願意做，因為沒什麼媒體敢做，因為會得罪當道，以後就拿不到標案了。

    「吹哨者協會做的東西都是得罪人的，有人敢登我都很感激！」黃國昌說，他們處理這些議題時，要找個地方露出有多困難，還是協會挖的弊案越少人報導越好，黃國昌不准跟媒體合作，寫的東西只准在YouTube、臉書發表，其他通通不要，這不是很可笑嗎？

