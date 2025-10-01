中央社告謝幸恩！陳智菡怒批「追殺基層記者」反被網洗臉

陳智菡遭鄉民一面倒罵翻。（左資料照，右取自PTT，本報合成）

民眾黨主席黃國昌被控涉及指揮狗仔跟拍政敵，前中央社記者謝幸恩爆出是狗仔成員之一，更以假名在黃所配合的媒體撰稿，中央社今發布聲明，已向台北地檢署對謝幸恩提起背信等刑事告訴。對此，民眾黨團主任陳智菡發文痛批中央社「追殺基層記者」，反被網友灌爆。

中央社今發布聲明宣告，已向台北地檢署對謝幸恩提起背信等罪的刑事告訴，後續並將針對其侵害該社名譽一事，提起相關之民事訴訟。黃國昌對此則怒嗆，「民進黨有事衝著我來，去追殺這些無辜的小記者做什麼？」

陳智菡今日在臉書發文表示，中央社要追殺基層記者，因為記者和黃國昌合作，所以對記者提告背信。陳智菡痛批，中央社大刀揮向記者，還有她的前主管跑出來爆她的料，罔顧勞工權益與人權價值，還痛罵其為「帶過最差勁的記者」，把昔日部屬往死裡打，「為了甚麼？只因為她認識黃國昌，兩人曾一起合作揭發弊案。」

陳智菡說，她自己過去當記者也做調查報導，也多次透過各黨政治人物所提供的資訊，進一步追蹤查證報導，「這是在新聞圈非常正常且自然的合作模式」。

貼文下方，大量網友留言批評：「新聞自由就可以養狗仔？」、「支持違法該辦就辦，藍綠白都一樣」、「領20萬 幫忙說謊」、「戰犯小姊姊加油」、「你真的是硬要凹耶」、「去24小時跟監拍人家私生活一舉一動叫新聞自由」、「真的是當奴才當久了，再不要臉的話都敢説，20萬真好賺」。

該貼文也被轉至PTT，鄉民紛紛表示：「不要扯東扯西好嗎？不覺得中央社過分欸」、「記者有在兼職當狗仔的嗎？」、「兼職被告剛好而已」、「記者沒錯那為何辭職？」、「如果有民眾黨公職人員領你們錢爆料黃國昌你能接受？」、「領中央社薪水，調查結果丟給黃國昌，這種員工還不算背信喔？」、「中央社單純是私人企業就算了，他是國家通訊機關改制而成的財團法人阿，你拿國家薪水去幫私人當狗仔？」

