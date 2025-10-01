中央社提告謝幸恩背信 黃國昌嗆：民進黨有事衝我來

中央社今發布聲明宣告，已向台北地檢署對謝幸恩提起背信等罪刑事告訴。對此，民眾黨主席黃國昌怒嗆，「民進黨有事衝著我來，去追殺這些無辜的小記者做什麼？」（記者羅沛德攝）

民眾黨主席黃國昌遭指控涉及指揮狗仔跟拍政敵，其中中央社前北檢線記者謝幸恩不僅是狗仔成員之一，更以假名在黃所配合的媒體撰稿；謝近日請辭後，中央社今發布聲明宣告，已向台北地檢署對謝提起背信等罪刑事告訴。對此，黃國昌怒嗆，「民進黨有事衝著我來，去追殺這些無辜的小記者做什麼？」

黃國昌表示，中央社告自己旗下記者，大家什麼時候聽過這種事，就因為她在外面兼差？國家機器又動起來、發動黨檢媒三位一體的操作又發動了，「民進黨有事衝著我來，去追殺這些無辜的小記者做什麼？」

另，針對民進黨立委林楚茵指出，蕭依依2023年8月獨家報導總統參選人郭台銘不公開行程，質疑跟監郭是否也是黃國昌指示。對此，黃則說，他不曉得怎麼回應這種毫無事實根據的潑糞，他覺得很奇怪，這是綠色律師的言論自由嗎？

黃國昌也不滿抱怨，鏡週刊昨天指涉他的姻親設立凱思國際公司，但到底是哪個姻親？鏡週刊也沒有要回答這個問題，告訴我到底是哪個姻親設立？（昨日鏡週刊早已揭露黃利用姻親李麗娟當人頭，成立凱思國際公司支付狗仔薪水。）

