    政治

    新北議員批黃國昌違法跟監政敵 侯友宜：爭議應回歸法律解決

    2025/10/01 16:45 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員顏蔚慈呼籲從政人物要有高度與標準，不該為政治利益跨越紅線。（記者羅國嘉翻攝）

    民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲持續延燒，外界質疑此事件是否影響藍白合。新北市議會今（1日）市長施政報告中，議員顏蔚慈就此相關議題向市長侯友宜發問，並點名政治人物不該利用狗仔攻擊政敵；侯友宜回應說，跟監行為必須合法，相關爭議應回歸法律解決。

    針對近期藍白合議題，顏蔚慈當場詢問侯友宜是否曾遭狗仔跟蹤，侯友宜回應「我又沒有做什麼壞事，狗仔跟我沒用啊，我就上班，下班就回家，但如果狗仔願意跟也開心。但這點跟市政議題沒關係。」顏則說「看來侯不是黃國昌的政敵。」

    顏蔚慈也詢問侯「做為政治人物，但是養狗仔集團去跟蹤政敵做政治攻擊，你的態度？」侯說，不要違法犯紀最重要，再者若涉及跟監行為也必須合法，這就是證據力的問題，但相關爭議應回歸法律解決。

    顏蔚慈直言，侯仍在幫藍白合擦脂抹粉，認為黃國昌這行為是合理的；侯友宜說「實際的證據力還不夠了解，且對這新聞沒什麼興趣，自己做好就好。」顏蔚慈指這件事情對新北很重要，政壇要抱持一定的標準，這種養狗仔集團，去針對自己的政敵，相信藍白再怎麼合也不樂見，提醒潛在黃國昌政敵的副市長劉和然，看身邊有沒有狗仔跟蹤。

    最後她呼籲從政人物要有高度與標準，不該為政治利益跨越紅線。相關行為若持續延燒，恐讓藍白合議題在新北發酵。

