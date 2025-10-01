中市電動公車將達600多輛 議員要求建置防火救災資料

台中市議員林德宇質疑市府是否有一旦電動公車起火的因應措施。（記者蘇金鳳攝）

台中市電動公車目前提供服務有305輛，未來還有319輛加入，多位市議員對於電動公車安全問題，提出疑問，市議員林德宇、江肇國及李天生都說，電動公車的車體結構、電池配置圖每輛都不盡相同，交通局應積極備妥每輛電動公車包含電動車體結構、電池配置等配備，還有每一輛電動公車是否有設置針對鋰電池的滅火器等，提供消防局彙整完整資料，以利救災。

台中市長盧秀燕答詢說，中央鼓勵電動車，卻對電動車安全沒有一定處理方式的規定，像之前藝人林志穎車禍，電動車起火就只能讓它燃燒，無法滅火，這是一個問題；交通局長葉昭甫說，今年有跟消防局辦了3場演練，目前國內電動車業者有6家，現階段就是輪流請車商配合，因為每台車的電線配置都不一樣。

請繼續往下閱讀...

市議員林德宇說，電動公車增加，安全也令人憂，今年6月，台北市發生在沒有碰撞事故之下，行進中的電動公車自燃起火。每輛電動公車的車體結構、電池配置圖都不盡相同，台中市現有300多輛電動公車，交通局是否有掌握隨時調閱某一台、某一個車號出來，能夠馬上將完整資料給予消防局救災使用？交通部已要求所有車廠提供電動車體結構、電池配置等配備，交通局應該要準備完善。

林德宇說，去年10月台中市停車場曾發生9輛四方電動公車起火，對於行進中的公車，包括後續消防局針對現場乘客的救援、避難方式，以及相關電池如果發生爆炸的危害，交通局做好整體評估準備。

市議員江肇國則說，電動公車不能防火毯，交通局應要求業者在電動公車上設針對鋰電池的滅火器。

議員李天生說，有關停車場電動車安全管理，至今還沒有一套SOP法令規範，要求設法研擬，如增設防火毯等設備。

台中市議員江肇國建議市府應要求電動公車設置鋰電池滅火器。（記者蘇金鳳攝）

台中市議員李天生要求對電動車的使用安全要加強防範。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法