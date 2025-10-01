指謝幸恩辭職必有高人指點！ 吳思瑤：唯有司法可查出真相

民進黨中常會，民進黨立委吳思瑤受訪。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團疑雲延燒，《中央社》提告前記者謝幸恩背信等罪。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（25日）表示，這是一個分工綿密、部署浩繁的偷拍集團，共犯橫跨各領域及跨黨派立委，而謝幸恩的辭職背後必有高人指點，可能是為了規避調查，唯有司法調查權可讓真相水落石出。

《中央社》今天發聲明表示，已於上午赴台北地方檢察署對謝幸恩提起背信等罪的刑事告訴，後續並將針對其侵害本社名譽一事，提起相關民事訴訟。至於謝在任職期間的行為，是否涉及違反本社相關規定，目前已交由調查委員會處理。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤今天出席民進黨中常會後受訪表示，她非常支持，並會全力持續監督，因為中央通訊社拿的是國家的預算，理應栽培出最具媒體意識、公正報導的專業媒體人，沒想到卻淪為打擊政敵的偷拍集團共犯。

吳思瑤質疑，謝幸恩的辭職背後必然有高人指點，可能是為了規避《中央社》的調查，但即便辭職，謝仍需接受《中央社》相關權利義務之間的調查，而司法是最好的方式。

至於相關跟拍案件，吳思瑤說，這當然是非常分工綿密、部署浩繁的偷拍集團，共犯甚至橫跨媒體界、司法界、以及跨黨派立委，彼此支援擔任爆料攻擊手，要破解當然就得透過司法力量，呼籲相關當事人基於捍衛隱私權，應當勇於站出來提告，唯有司法調查權可以讓真相水落石出，讓黃國昌或謝幸恩等涉案者無法指鹿為馬、轉移焦點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法