菱傳媒長官早發現蕭依依有問題 黃敬平爆都是「他」在力保！

民眾黨主席黃國昌「養狗仔」跟監政敵爭議延燒，被視為「狗仔頭」的《中央社》前記者謝幸恩，用本名及化名「蕭依依」在《菱傳媒》及《民報》多次發表新聞，其中不少獨家內容疑與黃國昌有關。記者出身的國民黨桃園市議員黃敬平加碼爆料，謝幸恩是菱傳媒社長陳申青帶進來，過去有不少高層對她的稿子有疑慮，認為沒經過嚴謹查證，不想上架她的新聞，陳申青卻力保她，而與其他高層交惡。

菱傳媒捲入黃國昌指揮狗仔集團風波，關鍵人物就是「1人分飾2角」的謝幸恩。醜聞曝光後，謝幸恩隨即辭去在中央社的工作，中央社也提告謝幸恩背信等罪；菱傳媒則是在昨天（9/30）由社長陳申青宣布停刊，所有同仁將於10月底解散，陳申青也證實「有部分新聞來自黃國昌的狗仔集團」，例如台中顏清標105號碼頭案、黑幫寶和會內幕等。

而黃敬平昨日在政論節目《新台派上線》加碼爆料，陳申青接手菱傳媒之後，把「蕭依依」給拉了進去，當時菱傳媒有很多以前他在《蘋果日報》的同事到菱傳媒工作，看了「蕭依依」的稿子都覺得有問題，包括出處、爆料來源、查證工作沒做好等等，要是直接上她的稿子，很容易會被告，因此菱傳媒的核稿都認為不應該上她的新聞，結果惹得陳申青不爽，與其他高層發生摩擦，搞到後來有一票與陳申青鬧翻的媒體人離職。

