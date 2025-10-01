為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄民主之路特展登場 權復會：10/18舉辦「名譽回復典禮」

    2025/10/01 16:31 記者陳鈺馥／台北報導
    威權統治時期國家不法行為權利回復基金會承辦的「裂痕與光：高雄民主之路特展—二二八、白色恐怖與美麗島事件的歷史現場」今天在高雄捷運美麗島站開展。（圖由權復會提供）

    威權統治時期國家不法行為權利回復基金會承辦的「裂痕與光：高雄民主之路特展—二二八、白色恐怖與美麗島事件的歷史現場」今天在高雄捷運美麗島站開展。（圖由權復會提供）

    為促進轉型正義深化，威權統治時期國家不法行為權利回復基金會承辦的「裂痕與光：高雄民主之路特展—二二八、白色恐怖與美麗島事件的歷史現場」今天在高雄開展，10月18日也將於高雄捷運美麗島站舉行「平復國家不法暨頒發名譽回復典禮」。

    權利回復基金會今日指出，為加強地方對於威權統治時期歷史的認識，由行政院指導，內政部、法務部主辦，高雄市政府、高雄市文化局、高雄市立歷史博物館、二二八事件紀念基金會協辦，權利回復基金會承辦的「裂痕與光：高雄民主之路特展—二二八、白色恐怖與美麗島事件的歷史現場」正式開展，展期自2025年10月1日至10月31日，於美麗島捷運站長廊（往5/6/7/8出口通道）展出。本次展覽介紹二二八事件於高雄的時序，以及高雄五處與白色恐怖相關的民主地景，並帶出台灣轉型正義的歷程。

    權利回復基金會說明，「二二八在高雄」的展示內容中，可以看見二二八事件於高雄的發生經過，以及事件期間，高雄火車站所扮演軍民衝突點的重要角色。「高雄五處民主地景」，則分別介紹大榮中學、鳳山招待所、柯旗化故居、橋頭余登發紀念館、美麗島圓環等白色恐怖期間的重要座標。最後，以「回望傷痕，落實轉型正義」為題，敘述台灣自民主化以來轉型正義的推動時間軸，期待參展民眾對於台灣轉型正義的發展脈絡有初步的理解。

    權利回復基金會提到，為使觀眾更深入理解展覽內容並親臨歷史現場，本次活動搭配2場導覽行程。導覽時間為10月19日（日）與10月25日（六）14:00-16:00，路線為從展場開始，一路走到柯旗化故居參訪。每場次導覽限額20名，有意參與者歡迎至權復會粉絲專頁報名。除展覽外，平復國家不法暨頒發名譽回復典禮亦將於10月18日（六）於高雄捷運美麗島站舉行。

