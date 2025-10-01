轟中國扭曲2758號決議 !外交部千字文怒批：聯合國秘書處偏頗無能

外交部重申聯合國大會第2758號決議文無涉台灣，也未排除台灣國際參與。（本報合成）

中國長期扭曲聯合國大會第2758號決議文，意圖包裹其所謂「一中原則」打壓台灣國際參與及主權地位，中國外交部昨（9月30日）再次發布相關文件企圖混淆視聽，外交部今（1日）以逾千字新聞稿分析並打臉中方說法，重申2758無涉台灣，也未排除台灣國際參與，重申二戰後的「舊金山和約」已取代戰時「開羅宣言」等文件，並未將台灣交給中國。

中方惡意掛勾「一中原則」誤導國際視聽 意圖為武力犯台創造法理基礎

中國外交部30日發布「中方關於聯大第2758號決議的立場文件」，再次扭曲該決議並包裹偷渡其「一中原則」三段論立場。針對中方再發謬論，我國外交部今天發布近1500字新聞稿詳細論述，除打臉中方說法外，也對其表達最嚴厲的譴責。

面對中國意圖以2758偷渡「一中原則」，並試圖以所謂「繼承論」等法律戰打壓台灣主權，外交部指出，中方聲稱2758「確認並體現所謂一中原則」，並「從政治上、法律上及程序上徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，是刻意誤導國際視聽，意圖為其改變台海現狀、未來武力侵犯台灣創造法理基礎。

外交部強調，中國未曾統治台灣，兩岸互不隸屬，不僅是現狀也是國際社會公認的事實，唯有台灣的民選政府可以在聯合國體系及多邊國際機制代表台灣2300萬人民。

外交部重申，中國惡意將2758號決議與其所謂「一中原則」掛勾，事實上該決議只決定「將蔣介石代表從其在聯合國及其相關組織中非法佔據的地位驅逐」，全文未曾提及台灣，更從未認定台灣主權歸屬，當然不可能聲明台灣是中國的一部分，在法理上也為授權中華人民共和國代表台灣及台灣人民。

外交部痛批，中國錯誤詮釋聯大2758號決議，用以論證國際已形成「一中原則」，不僅是顛倒是非、荒謬至極，更凸顯中國意圖破壞以規則為基礎的國際秩序。

外交部說，相關爭議應正確理解為，2758號決議無涉台灣，也並未排除台灣參與聯合國體系及其他多邊論壇。中國為孤立台灣故意誤用該決議，曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利，其作為與「聯合國憲章」的普遍性原則相互矛盾；同時，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，後者更從未統治過台灣，唯台灣民主程序所選出的政府，才有權在聯合國代表台灣。

舊金山和約取代開羅宣言等文件 台灣民主化確立兩岸對等存在、互不隸屬

外交部繼部長林佳龍7月提出論述後，再次強調，二戰結束後具國際法效力的「舊金山和約」，已取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明。舊金山和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

外交部指出，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。

外交部續指，此後中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

外交部：聯合國秘書處長期屈從中國曲解2758 凸顯其偏頗與無能

外交部也批評，聯合國秘書處長期屈從中國，錯誤詮釋聯大第2758號決議，打壓中華民國台灣的國際參與，意圖限縮各國自由選擇的權利。此舉不僅與「聯合國憲章」堅持的普遍性原則相互矛盾，更凸顯聯合國的偏頗與無能。

外交部嚴正聲明，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。針對中方近來大肆進行不實的「法律戰」，以強化其「台灣問題內政化」的論據，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀外，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述，台灣將持續與理念相近國家密切合作，共同確保區域及台海的和平，以及印太地區的安全繁榮。

圖為聯大第2758號決議中文版內容。（資料照）

