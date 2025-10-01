李強稱有能力塑造世界秩序 李明哲：中國是世界文明恥辱

台灣人權工作者李明哲。（資料照）

中國今日慶祝建政76週年，曾遭中共關押5年的台灣人權工作者李明哲痛批，10月1日是中華人民共和國國慶，但是對世界來說，「這是人類和平的災難，世界文明的恥辱」，中國已經成為全世界最龐大的獨裁政權。

李明哲指出，中國國務院總理李強26日在聯合國大會發表演講時表示，中國有能力與資格幫助塑造世界秩序。他對於李強的話並不懷疑，但自己想讓大家理解：什麼是中國所謂的「世界秩序」。在中國管轄的地方，維吾爾人因為虔誠的信仰伊斯蘭教或者家人曾經在國外求學，就被逮捕進「再教育營」。

李明哲舉例，維吾爾人必須讓漢人國家公務員住進自己家中，干涉家中生活的一切，才能證明自己不會背叛國家。西藏圖博人的兒童4歲就被迫與家人分開，投入寄宿學校，使他們沒有機會吸收自己的語言和生活方式，意圖瓦解圖博文化。

李明哲提及，香港人經過百年的努力，把香港建設成東方明珠，中國接手短短幾年，就讓東方明珠蒙塵，讓香港變得越來越像中國內陸的都市，民眾只因為在足球賽上，播放國歌期間背對球場或未起立，就被以「侮辱國歌」的指控當場逮捕被判刑。

李明哲進一步說，在國際上，近幾年中國意圖擴張自己的意識形態，破壞國際規則上不勝枚舉。總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年揭露中國北京在21國設立的海外警察站，數量已經多達100多個，這些海外警察負責威脅海外反對中國獨裁的華人群體。

根據《路透》報導，索羅門群島近日開始試行中國「楓橋經驗」，由中國警方進入社區協助蒐集人口數據、指紋與戶籍，打著「基層治理」與「防止動盪」的名義。這個起源於毛澤東時期的監控與群眾動員手法，如今被中國政府重新包裝，並且輸出到南太平洋。

李明哲談及，這不是孤立個案。從緬甸軍政府的VPN禁令、到喬治亞引進中國製臉部辨識系統，尼泊爾、柬埔寨意圖在國內建造類似中國網路防火牆計畫，再到非洲與中東國家的「智慧城市」計畫。中國監控技術早已輸出多年，包括通訊、監控系統與物聯網應用，無一不是中國製造。

李明哲直指，在加拿大或澳洲例子中，更看到中國如何運用海外僑民團體介入所在國家選舉，甚至威脅外國反對中國獨裁統治的政治人物。國際人權組織「自由之家」（Freedom House）提出的報告，列舉中國自2017年以來，透過外交官、官媒、紅色資本、滲透等等策略，強力重塑國際媒體對中國的敘事方式，藉此美化中國的形象，向世界輸出其意識形態價值。

「中國將台灣海峽說成中國的內海，意圖武力侵略台灣！」李明哲痛批，中國破壞南海、東海周邊國家的和平與領土完整，更是公然挑戰國際海洋法公約，和俄羅斯侵略烏克蘭一樣，都是威脅世界和平的具體展現。中國力量的崛起，伴隨而來的是對世界輸出「威權統治」的技術，強化獨裁力量的穩固，以及對周邊國家的武力威脅。

他質疑，這就是李強所說的，「中國有能力與資格幫助塑造世界秩序」。所謂的能力就是，中國已經成為破壞世界和平的重要推手，而資格則是中國已經成為「全世界最龐大的獨裁政權」。

