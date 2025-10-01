為花蓮逝者致哀 賴清德籲2026縣市長參選人「2項基本功」

民進黨主席暨總統賴清德。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀光復鄉重災。兼任民進黨主席的總統賴清德今（1日）除了為逝者致哀，也特別以大馬村長王梓安撤離全村為例，提醒強制撤離應是縣市首長要做到的事，雨季來臨時也要注意側溝清掃及下水道疏濬，這2項是有意參選縣市長、為民服務的基本功。

民進黨今天下午召開中常會。據民進黨發言人韓瑩轉述，賴清德率先表示，大家一起為在花蓮光復逝去的國人哀悼，願亡者安息，也祝福傷者早日康復。這次災情除了造成國人傷亡外，大量淤泥沖入社區跟部落，損壞家園、影響鄉親的日常生活。這段期間，除了中央和各縣市的消防特搜、替代役男；國軍也多次增援，投入光復地區進行清運、搜救任務。關鍵基礎設施的人員，也不眠不休搶修，上週末就已經完成水電、油氣的基本復原。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，整個台灣社會面對花蓮災情，不分黨派、不分地域，緊緊團結在一起。社會各界有錢出錢、有力出力，發揮台灣人良善、熱情的力量，令人十分感動。許多幫忙清除淤泥的「鏟子超人」、幫忙整理跟搬運物資的「理貨超人」、「機動超人」、協助烹飪煮飯的「義煮超人」，以及許多有專才投入的台灣人，「謝謝各位超人，謝謝大家，大家真的都辛苦了｣。

賴清德說，上週末的連假，光是光復車站3日進出就有10萬人之多，再次提醒自發前往的志工，務必衡量自身能力及安全，特別是注意外傷感染、也要補充水分，非常謝謝大家，還有許多外籍朋友自願到花蓮協助救災。也要感謝中央黨部，在災情發生後，在黨秘書長徐國勇領導之下，原民部及組織部就奔赴花蓮，設置協助調度志工跟物資的前進指揮中心、以及物資站。原民部主任谷暮·哈就，在災區進駐超過1週，協助原鄉的聯絡、清理與物資發送。

賴清德強調，在災情發生後的每一天，中央黨部及各縣市黨部都有志工隊，前往光復協助物資發放、清理淤泥等任務。中央和地方的各級黨公職，也都自發組團前往當地幫忙，從復原到重建，民進黨會繼續到光復鄉，跟花蓮鄉親站在一起，大家辛苦了。

賴清德也提醒，接下來仍有許多環境清理、復原重建的工作，讓我們大家繼續努力，以在中秋節前恢復災區鄉親的基本日常生活為目標。除了社會各界的支援，中央地方更要攜手同心，才能盡速讓災區回歸日常。

另據與會者轉述，賴清德分享自己擔任行政院長與台南市長的經驗，勉勵有意角逐縣市長的人，要特別注意在雨季來臨時側溝清掃及下水道疏濬，這是為縣民服務的基本功，強制撤離也是縣市首長要做的事。

賴清德並以大馬村長「有聽中央的話」、確實撤離為例，指出村長當初的競選政見就提及災害撤離及演練，這次接受中央警告，讓全村的村民撤離。因此，前述2項基本功，希望有意要角逐縣市長要做好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法