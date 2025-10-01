為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    舔共藝人祝「祖國」建政76週年 陸委會：應珍惜台灣民主自由

    2025/10/01 16:01 記者陳鈺馥／台北報導
    中共十一國慶，中共官媒《人民日報》、《央視》發文祝賀「祖國」生日快樂，並要民眾一起轉發。台灣藝人陳志朋、伊能靜、吳奇隆、歐陽娣娣等群起轉發祝賀。（圖擷取自微博）

    中共十一國慶，中共官媒《人民日報》、《央視》發文祝賀「祖國」生日快樂，並要民眾一起轉發。台灣多名藝人再度發文祝賀，寫下「惟願山河錦繡、國泰民安」、「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」。陸委會痛批，再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。

    中華人民共和國建政76週年，10月1日凌晨整點一過，陳志朋12點30分率先表態，轉發《人民日報》貼文，寫下「新中國成立76週年，惟願山河錦繡、國泰民安」，成為第一位公開祝賀的台灣藝人。接著歐陽娣娣在12點35分轉發，寫道「祖國萬歲」、「願江山如畫，萬里皆安」；顏人中、官鴻在41分轉發。

    女星伊能靜12點45分轉發《人民網》「一人一句表白祖國。1949—2025新中國成立76週年」」文案，發文稱「山河秀麗、國泰民安」。後續吳慷仁、陳立農、楊宗緯、田麗、吳奇隆、焦恩俊等人，都相繼轉發中共官媒貼文。

    吳奇隆、劉畊宏轉發《央視》貼文寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」。張庭和林瑞陽夫妻更發文宣稱，「如果信仰有顏色，那一定是中國紅。祝福祖國，明天更美好！」

    對此，陸委會表示，本會持續關注相關貼文是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「宣揚武力對台」等情形，也再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。

    陸委會今日表示，本會持續關注相關貼文是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「宣揚武力對台」等情形，也再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。（資料照）

