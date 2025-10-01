奧地利友台協會主席：增國防預算非常必要 才能阻止非民主陣營不友善行動

立法院長韓國瑜接見「奧地利跨黨派國會議員訪問團」奧地利友台協會艾蒙主席一行人。（記者叢昌瑾攝）

奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）率領的「奧地利跨黨派國會議員訪問團」今天下午拜訪立法院，艾蒙指出，現在許多的國家、政府，都在增加國防預算，這是非常必要要做的事情，才能阻止另一方非民主陣營採取不友善的行動，也許另一方陣營，沒有與我們共享相同的民主、法治、人權的價值，更重要的是理念相近的國家要通力合作，全球民主陣營居於少數劣勢，這個時機點必須要更緊密的合作。

艾蒙說，訪團來台的時機點面臨許多挑戰，現在的世界面臨艱鉅的威脅，還有不同的狀況要應對，奧地利距離烏克蘭並不遙遠，因為現在俄國入侵烏克蘭的局勢及戰爭，整個歐洲都受到影響，非常重要的事情是，好像看到新的世界秩序，也就是說整個威權主義的陣營非常難以預測，相信在這個面向台灣非常清楚。

立法院長韓國瑜說，艾蒙主席已經是第9次來台，其他幾位議員是第一次來台，艾蒙主席應該已經充分理解及感受台灣人的熱情，也希望首次來訪的議員，對台灣留下美好的印象。奧地利是台灣在歐洲第十大商業貿易夥伴，這個比例偏低，未來雙方的經貿合作一定可以大幅提升。

艾蒙說，他過去25年來被指派負責台灣與奧地利間的事務，直到5年前才正式成立奧地利友台協會，過去這段時間一直在鼎力相助支持台灣的發展。他也同意雙邊必須加緊合作，除了貿易，也擴及文化、教育，現在也有打工度假等相關計畫。

