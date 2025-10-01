黃國昌坦承揭露「105號系列碼頭案」 國民黨：藍白合方向不變

民眾黨1日舉行中央委員會後記者會，民眾黨主席黃國昌出席。（記者羅沛德攝）

遭指控養狗仔監控政敵的民眾黨主席黃國昌今坦承，當年媒體獨家揭露牽涉國民黨中部地方派系的「105號系列碼頭案」，就是由吹哨者協會調查完成，針對是否因影響藍白合作？國民黨文傳會主委林寬裕回應，不只有國民黨的支持者，很多在野朋友都認為「藍白合」是一定要走的方向，無論現任主席朱立倫或未來的新黨主席，都將在既有的合作方向上不會改變。

此外，針對這次花蓮災情搶救過程中，出現一大堆的便當被放到發臭，引起外界質疑，國民黨台北市議員鍾佩君卻說「有人因為沒吃便當餓死嗎？」林寬裕以他並沒有聽到鍾佩君的說法為由，表示無法回應媒體提問，並稱待了解後再行回覆媒體。

請繼續往下閱讀...

有關花蓮發生災情後，有黨主席候選人建議應減少黨主席候選人政見說明會場次，國民黨發言人鄧凱勛表示，黨中央也認同大家的心力應該放在花蓮救災與復原工作上面，但候選人政見說明會如何舉辦，必須經由6位候選人取得共識，目前各方候選人想法不同，黨中央仍在協調中，希望最後獲得大家都能接受的結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法