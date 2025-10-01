為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    稱「國共抗日」 藍中配中常委批立院團訪日：到底什麼意思啊！

    2025/10/01 16:03 記者施曉光／台北報導
    立法院國民黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜先後率領龐大訪問團赴日，國民黨中常委何鷹鹭今日在中常會後主動向媒體表示，明明當年就是日本侵略中國，國、共兩黨合作抗日，但某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊！」（記者張嘉明攝）

    上個月在中國共產黨與國民黨分別舉辦抗戰勝利和台灣光復紀念活動前後，立法院國民黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜先後率領龐大訪問團赴日，國民黨中常委何鷹鹭今日在中常會後主動向媒體表示，明明當年就是日本侵略中國，國、共兩黨合作抗日，但某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊！」

    具有中配身分的何鷹鹭說，她的宗旨是親中、友中、和中，國民黨與台灣人都是從中國大陸過來，大家可以看一看自己出生地、祖籍地是哪裡，「那些親日、親美的，都是日本後裔」，明明當年就是日本侵略中國，國、共兩黨合作抗日，但某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊！可不可以跟人民解釋解釋？」

    何鷹鹭強調，國民黨是從中國大陸過來的，是蔣介石帶過來的，當年抗戰是由國、共兩黨承擔，祖先們付出慘痛的代價才有今天，我們卻不珍惜，還一味去巴結美國與日本，「請問美國給台灣帶來什麼？」台灣向美國採購的武器，「能不能拿出亮一亮，拿出來秀一秀？都是爛東西，而且有時候付了款，東西還沒拿來。」

    此外，針對這次國民黨主席辯論會上，有候選人主張和中不舔共，何鷹鹭說，有人揚言不舔共，這個「舔」字說出來她覺得「很低級、很沒有水準與素質」，兩岸一定要架起和平的橋樑，和平共處，經常來往，她對統一的認知，絕非要讓台灣人民受到限制，而且她的任務就是讓兩岸達成共識，經濟、貿易經常來往，這在無形之中就叫統一。

